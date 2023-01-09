Düzce ve Karabük'te sis, görüş mesafesini düşürdü
Düzce ve Karabük'te sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 09:57, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 09:58
Sis, Düzce'de özellikle kent merkezi, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen mevkileri ile D-100 kara yolunun kuzey bağlantı yolu ile Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı kesimlerinde etkisini gösterdi.
Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
- Karabük
Karabük'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle kent merkezinin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı.
Sürücüler, sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.
Öte yandan kentteki bazı yapılar sis bulutu altında kaldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız