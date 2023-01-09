Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 10:39, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 10:49
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız