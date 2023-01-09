Mali müşavirler asgari ücret tarifesinin yeniden artırılmasını talep etti

Kartaloğlu, yazılı açıklamasında, ekonomide yaşanan gelişmeler ve enflasyonun mali müşavirleri zor durumda bıraktığına işaret ederek, mali müşavir ve yeminli mali müşavir hizmetlerinin karşılığı elde ettikleri ücretlerin giderlerini karşılayamaz hale geldiğini bildirdi.

Mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo gibi giderlerin tamamında yüksek fiyat artışları olduğunu vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda girdi maliyetlerinde yaşadığımız yüksek artışlara karşın, ücret tarifelerimizde bu artışa paralel bir artış olmaması nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların öncelikle telafi edilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki 'Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi', maalesef günümüz koşullarında verilen hizmetin karşılığı olmaktan tamamen uzaklaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, maliyetleri karşılamayan ücretler, hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaşmıştır."

Kartaloğlu, 2017-2022 yıllarında asgari ücret tarifesinin sadece yüzde 95 arttığını, buna karşın maliyetlerdeki değişimlerin çok yüksek oranda gerçekleştiğini belirtti.

Mali müşavirlik ücret tarifesindeki ücretlerin maliyetlerdeki artışlar nedeniyle eridiğini ifade eden Kartaloğlu, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85'lik artış, bürolarımızın yaşadığı büyük sıkıntıyı telafi etmeyeceğinden ücretlerin en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 artırılarak uygulanması gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.