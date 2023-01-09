İşte Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin son anket sonuçları
ORC araştırma şirketi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 13:48, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 13:52
ORC araştırma şirketinin sonuçları:
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY TERCİHLERİ .Erdoğan %39,8 .Yavaş %49,4 .Erdoğan %41,9 .İmamoğlu %47,0 .Erdoğan %41,7 .Akşener %46,3 .Erdoğan %42,5 .Kılıçdaroğlu %41,8 Araştırma, 2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 İl'de 3780 kişi ile yüz yüze yapılmıştır.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız