Kayseri'de düğünde 'maganda kurşunu' isabet eden kişi hastanede öldü
- Kayseri'de bir düğünde "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 14:47, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 14:50
Alınan bilgiye göre, Develi ilçesi Çaylıca Mahallesi'ndeki düğün töreninde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, tabancayla havaya rastgele ateş açtı.
Kurşunun isabet ettiği M.K. yaralandı.
Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
M.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız