Otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Konuşmasına, vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, geçmiş yılbaşlarından farklı olarak bu yıl sadece yeni bir seneye girilmediğini, Cumhuriyet'in ilk asrının tamamlanıp, yeni yüzyılına girildiği kritik bir yıl dönümünün coşkusunun yaşandığını söyledi.

Erdoğan, cumartesi günü Muğla'da hasret gidereceklerini belirterek, "Ülkemizi 81 vilayetiyle geliştirme, büyütme, kalkındırma çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bir de müjde vermek istiyorum, heyecanlanmayın artık, bu AK Parti iktidarının sürekli milletimize olan müjdeleridir, otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek." dedi.

Büyük bölümü kamu-özel ortaklığı modeliyle hayata geçen ulaştırma projelerinin daha plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira ve çamur atılarak engellenmeye çalışıldığını anlatan Erdoğan, bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hızla hayata geçirme imkanı bulduklarını söyledi.

Garanti seviyelerine ulaşma aşamasına kadar katkı verdikleri projelerin hemen hepsinin artık Hazine için önemli birer gelir kaynağına dönüştüğüne işaret eden Erdoğan, "Yatırıma, üretime, turizme, çevreye yaptıkları katkıyla birlikte hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur." diye konuştu.