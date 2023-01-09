Memur ve emekliye yapılan zam Meclis'i karıştırdı

Memur ve emeklilere yapılacak yüzde 30'luk maaş zammı için TBMM'de ele alınan yasa teklifi sert tartışmalarla başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki toplantı başlamadan hemen önce CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Ömer Fethi Gürer, Süleyman Girgin ve Fikret Şahin salonda dövizler açarak yüzde 30'luk zammı eleştirdiler.

CHP milletvekilleri, "Almaya gelince sokak enflasyonu, vermeye gelince tabela enflasyonu", "Vergi, harç ve cezalara yüzde 123, emekliye yüzde 30", "En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlensin", "Emekliler için acil. Emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin, intibak düzenlemesi yapılsın", "Aylık bağlama oranları artırılsın", "Emekliye büyümeden yüzde 100 zam verilsin", "Tüm emekliler toplu sözleşme imzalayabilsin" yazılı dövizler açtı.

"EMEKLİLER ÇOCUKLARININ YARDIMIYLA GEÇİNİYOR"



CHP'li Süleyman Girgin, "Emekliler bırakın torunlarına harçlık vermeyi, çocuklarının yardımıyla geçiniyor. Başka ülkelerin emeklileri bizim ülkemizde tatil yaparken bizim emekliler ucuz ekmek kuyruğunda" dedi.

CHP'li Fikret Şahin de gerçek enflasyon oranının altında yapılan maaş artışlarının zam değil fakirleştirme olduğunu söyledi ve ''TÜİK'in enflasyon oranlarının gerçek oranlardan ne kadar altında olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER



Sözcü'den Erdoğan Süzer'in aktardığına göre, Komisyon Başkanı AK Partili Cevdet Yılmaz, salonda yapılan açıklamaların Meclis iç tüzüğüne aykırı olduğunu söyledi. CHP'li Ömer Fethi Gürer ise, "Halkın sorunlarını dile getirmek ne zaman suç oldu. Her şeyi bozdunuz, bu hakkımızı da mı engelleyeceksiniz" diye konuştu.

CHP'li Mahmut Tanal'a da, komisyon üyesi olmadığı gerekçesiyle söz verilmedi. Tanal söz ısrarını sürdürünce ortam gerildi. Ayağa kalkan Tanal AK Parti milletvekillerine doğru yürüdü. AK Partili İbrahim Çelebi de Tanal'ı salonun ortasında karşıladı.

Vekiller arasındaki gerilim CHP'li Bülent Kuşoğlu, Abdüllatif Şener ve Cavit Arı'nın araya girmesiyle önlendi. AK Partili Orhan Yeğin de tepki gösterdi. Tanal ise Yeğin'e "Önce kravatını tak ondan sonra konuşun. Kanuna göre kılık kıyafete göre Meclis'e gel, Meclis iç tüzüğüne göre hareket edin. Kravat takmadan gelemezsiniz" dedi.

"TERBİYESİZ ADAM"



HDP Milletvekili Garo Paylan da, komisyonda işveren temsilcilerinin ön sıralarda, emekli ve işçi temsilcilerinin ise arka sıralarda oturtulduğunu belirtti. Başkan Yılmaz, kimin nereye oturacağı konusunda bir ayrım yapılmadığını söyledi.

AK Parti Milletvekili İsmail Güneş ise Paylan'a "Sen fabrikandaki işçini kendi patron koltuğuna mı oturtuyorsun?" diye çıkıştı.

Paylan, "Benim fabrikam yok. Bu sözlerinle benim ifade ettiğim ayrımı itiraf ettin'' dedi. AK Partili Salih Cora ise, Paylan'a "Terbiyesiz adam, kalk oradan, yerine işçi, emekli temsilcisi otursun" diye tepki gösterdi.

Paylan da Cora'ya, "Sözlerini aynen sana iade ediyorum. Benim yerime işçi ve emekli temsilcileri otursun. Cora'nın teklifini kabul ediyorum" dedi.