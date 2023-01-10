Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve Kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Muğla il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA UYARISI : Rüzgarın ; Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) ve zaman zaman tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.