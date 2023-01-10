İstanbul Emniyetinden 'Derbi sonrası bıçaklı saldırı' haberiyle ilgili açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 9 Ocak'ta bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında yayınlanan "Derbi Sonrası Bıçaklı Saldırı" içerikli haber ve görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
Saldırının maçla ilgili olmadığı, şüpheli ile maktul arasında husumet olduğu belirtilen açıklamada, olayın 8 Ocak'ta Zeytinburnu'nun Çırpıcı Mahallesi'nde B.V'nin (28) M.T'yi (35) darbetmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan araştırmalarda, iki şahsın da arkadaş oldukları ve aynı takımı destekledikleri öğrenilmiş, olay saatinde alkollü olduğu belirlenen şüpheli şahsın mağduru darbettiği ve olayın Fenerbahçe-Galatasaray maçı ile ilgisi bulunmadığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapılan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır."
Muhabir:Muhammed Gencebay Gür
Yayınlayan:Murat Kaban
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10.01.2023 00:43Türkiye - İstanbul
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