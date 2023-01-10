Sosyal konutlar yükseliyor: 126 bin 149 konutun kuraları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül 2022'de duyurduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim'de kura çekimlerinin yarısından fazlası tamamlandı. Bugüne kadar 56 şehirde 126 bin 149 konutun kura çekimleri tamamlandı. Ankara ve Adana'daki kuraların bu hafta tamamlanmasıyla hak sahibi belli olan konut sayısı 137 bini aşacak. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu diğer 25 ilin kuraları mart sonuna kadar tamamlanacak. Kampanya kapsamında 81 şehirde 250 bin konutun 2 yıl içinde vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

2,5 AYDA KABA İNŞAAT TAMAM

Bir taraftan kura çekimleri sürerken diğer taraftan sosyal konut projelerinde binalar yükselmeye devam ediyor. Sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temeli 25 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ildeki konutlar kat kat yükseliyor.

ÇUBUK'TA DUVARLAR ÖRÜLÜYOR

Ankara Çubuk ve Sincan Saraycık'ta yapılan projelerin inşaat çalışmalarında önemli ilerleme sağlandı. 2,5 ay gibi kısa sürede Ankara Çubuk'ta bulunan 503 konutluk projenin 5 katlı bloklarından birçoğunun kaba inşaatı tamamlandı. Bazı blokların ise birkaç kat yükseldiği görüldü. Çubuk'taki projenin kabası tamamlanan bloklarda duvarlar örülüyor. Sincan Saraycık'taki konutların ise bodrum ve zemin katlarının betonları döküldü.

KURALAR ANKARA'DA DEVAM EDİYOR

'İlk Evim, İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında ilk kura çekimi 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illerinde yapıldı. Ardından Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde devam eden kura çekimlerinin sonuncusu Ankara'da yapıldı. 2 Ocak'ta başlayan kura çekimi ile Ankara'da inşa edilecek 18 bin 450 konutun 13 bin 260'nın hak sahibi belli oldu. Bugün ayrıca Ankara Gölbaşı Gerder'deki 1.545 konut ile yarın Mamak'ta 3 bin 645 konutun kura çekimi yapılacak. Böylece bugüne kadar Türkiye genelinde kura çekimi gerçekleştirilen 56 ilde 126 bin 149 konutun hak sahibi belli oldu.

İstanbul kuraları şubatta başlıyor

Mart sonuna kadar kalan 25 ilde daha kura çekimleri yapılarak vatandaşların konut sahibi olması sağlanacak. Bu kapsamda Bursa, İzmir, İstanbul, Edirne, Antalya gibi büyük şehirlerde 123 bin 851 konut için daha kura çekilişleri yapılacak. İstanbul'da kura çekimleri ise şubatta başlayacak. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri için çekilecek kuralarla 50 bin konutun hak sahibi belli olacak. 50 bin konut inşasının 20 bin 920'si ise Tuzla'da gerçekleştirilecek.

TOKİ'DEN BİLGİLENDİRME MESAJI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), en büyük heyecanın yaşanmasının beklendiği İstanbul için başvuru sahiplerine bilgilendirme mesajı göndermeye başladı. TOKİ'nin Tuzla'da yapılacak kura çekilişi ile ilgili gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: "250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bulunan İstanbul Tuzla'da 20 bin 920 konut projesi için hak sahipliği belirleme kurasının şubat ayında çekilmesi planlanmaktadır. Kura tarihi ile ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır."

Bakan Kurum bugün Gölbaşı'nda

5. etap kapsamında bugün Ankara Gölbaşı ilçesinde kura çekimi yapılacak. Saat 13:00'te Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkez Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi ile 1.545 konutun hak sahibi belli olacak. Kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak.

Mehmet Ali Porto