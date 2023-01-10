Kar hasreti: Pistlerde bile yok

Türkiye, 2023'ü yağışsız geçen bir kış ile karşıladı. Yurdun en soğuk illerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesi bile bu mevsim kar özlemi çekiyor. Beyaz örtüye hasret kalan bölgede eski yılları aratan kar yağışının kayak turizminin yanı sıra tarım ve hayvancılığı da etkilemesinden korkuluyor. Zaman zaman 2-3 saatlik aralıklarla kar atıştırsa da yağış istenilen seviyede değil. Bu nedenle bölge halkının gözü gökyüzünde ya da meteoroloji verilerinde.

PİSTLERDE BİLE KAR YOK

Uzun zamandır bölgede yaşayan vatandaşlardan Şinasi Ünal, "İklim krizi kuraklık burayı bu yıl çok etkiledi. Geçen sene her yerde kar vardı, bu günlerde turistler geliyordu. Otellerde doluluk bu yıl az. Umarım yine çok kar yağar ve gelen olur" dedi. Bölgede çalışan Ahmet Boydan da "Geçen sene bu zamanlar kar yağışı vardı, kapılara kadar kar vardı. Sezon açılmıştı. 1-1,5 metreye kadar kar yağışı vardı. Şimdilerde ise bu seviyede değil" diye konuştu. Yalçın İlhan ise ''Geçtiğimiz yıl sezon açılmıştı bugünlerde şimdi ise bırakın sezonu kar yağışı bile yok burada. Bu durum hem burada mevsimlik çalışan işçileri hem de bölge halkını etkiliyor. Geçen sene pist dışında bile insanlar kayak yapıyordu. Şimdi pistlerde bile neredeyse kar yok ve insanlar yok" şeklinde konuştu. Bölgede yaşayan Helin Baran ise "Kar yağışından okullar tatil olurdu. Bu zamana kadar en az 2-3 gün de olsa. Ama bugüne kadar tatil olmadı. Bize göre yerde olan beyaz örtü kar değil. Kar burada en az 1 metreden sonra kardır" dedi.

Beklenen kar Van'a yağdı

Kışa yurdun birçok bölgesinden erken giren illerden biri olan Van'da, beklenen kar yağışı geç de olsa etkisini gösterdi. Önceki gün başlayan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye ulaştı. Yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Van Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele görevlilerine teşekkür eden Ortanca Mahallesi Muhtarı Mehmet Nuri Yönten, "Bu yıl ilk kez bu kadar yoğun kar yağdı. Büyükşehir belediyesi ekipleri kısa sürede yolumuzu açtı. Hiçbir sıkıntımız yok. Acil durumlarda ekipler anında müdahale ediyor." Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muş'ta da beklenen kar yağdı.

Mehmet Güney