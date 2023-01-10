İkinci el satıcı Mart ayını bekliyor

Sıfır otomobillere yapılan ÖTV düzenlemesi, artan kur ve maliyet artışları sebebiyle tamamen eridi. Fiyatlar ÖTV düzenlemesi öncesi seviyeye yeniden geldi. Çip ve enerji krizinden dolayı sıfır otomobil tedarikinde sorun olunca, vatandaşlar ikinci ele tekrar yöneldi. Bazı bayilerin stok yaptığı iddiası da gündeme bomba gibi düştü.

Bütün bu gelişmeler ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesine sebep oldu. İkinci el araçlara ilgi artınca fiyatlarda yukarı yönlü hareket başladı. Ayrıca EYT'nin çözülmesi ve asgari ücrete zam gelmesi ikinci el otomobil satıcılarının iştahını kabarttı. Zamlar hesaplara geçemeden, internetteki ikinci el otomobil ilanları bir anda dibe vurdu.

KAAN ZENGİNLİ