Muhalefet yeniden 'aday' tartışması başlatma peşinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı adayı olabileceği hukukçular tarafından defalarca açıklanmasına rağmen son günlerde muhalefetin yeniden bir adaylık tartışması başlatma girişimlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sistemde ikinci defa aday olacağını tekrarlarken, AK Parti Isparta Milletvekili ve YSK Temsilcisi Recep Özel, tartışmaların amacının seçmenin aklını karıştırmak ve gündemi bulandırmak olduğunu söyledi. Tunç ve Özel'in değerlendirmeleri şöyle:

AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç: Bunlar, eski vesayetçi sistemin alışkanlıkları. Bu sistemin ortaya attığı '367' gibi tartışmalar vardı.

EMRAH ÖZCAN