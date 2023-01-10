Muhalefet yeniden 'aday' tartışması başlatma peşinde.
Muhalefete yakın hukukçular "Meclis, seçim kararı almazsa Erdoğan aday olamaz" tezini ortaya attı. AK Parti, kafa karıştırmaya yönelik bu iddiaya noktayı koydu: Vesayetçi sistemin alışkanlıklarını bugüne taşımak istiyorlar. 2014'teki görevi parlamenter sistemdeydi. 2018 yılı, yeni sistemdeki 1. dönemi... Yani adaylık için hukuki engel yok.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 08:35, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 08:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı adayı olabileceği hukukçular tarafından defalarca açıklanmasına rağmen son günlerde muhalefetin yeniden bir adaylık tartışması başlatma girişimlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sistemde ikinci defa aday olacağını tekrarlarken, AK Parti Isparta Milletvekili ve YSK Temsilcisi Recep Özel, tartışmaların amacının seçmenin aklını karıştırmak ve gündemi bulandırmak olduğunu söyledi. Tunç ve Özel'in değerlendirmeleri şöyle:
AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç: Bunlar, eski vesayetçi sistemin alışkanlıkları. Bu sistemin ortaya attığı '367' gibi tartışmalar vardı.
EMRAH ÖZCANMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız