Benzine 63 kuruş indirim yapıldı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim yapıldı. Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.51 liradan satılıyor.