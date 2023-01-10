Benzine 63 kuruş indirim yapıldı
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim yapıldı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 23:28, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 23:45
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim yapıldı. Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.51 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız