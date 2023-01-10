AK Parti'nin görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi

Göreve geri dönmek isteyen profesörün davası İDDK'da sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında profesör kadrosunda görev yapmakta iken kendi isteğiyle emekli olan davacının tekrar göreve dönmek için yaptığı başvurunun reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Bu yöndeki Daire kararını da onadı.