Ticaret Bakanı Muş, yılın ilk büyük uyuşturucu operasyonunu duyurdu
Bakan Muş: Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra gerçekleştirilen operasyonda 603,5 kilogram skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 13:59, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 14:01
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yapılan operasyonda 603,5 kilogram skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Muş, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşımında, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra gerçekleştirilen operasyonda 603,5 kilogram skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi. 2023 yılının ilk büyük uyuşturucu yakalamasında emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız