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Ucuz ekmek davası Yargıtay'da

Türkiye her gün market raflarındaki fiyatlar artış gösterirken, o fırın 'ucuz ekmek satıyor' diye açılan davanın Yargıtay'dan gelecek sonucunu bekliyor. 800 gram ekmeği 7,5 liraya alan vatandaş ise fırın sahibine dua ediyor. Her gün binlerce kişinin akın ettiği fırında ekmekler diğer satıcıların yarı fiyatına satılıyor ve zaman zaman kuyruk oluşuyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 16:07, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 16:08
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Ucuz ekmek davası Yargıtay'da

Türkiye'de her şeyi bahane göstererek zam yapan marketinden berberine, manavından kasabına kadar herkesi karşısına alan Bursalı esnaf, sattığı ucuz ekmekle vatandaşın dua ve takdirini kazanmaya devam ediyor. Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıllık fırıncılık yapan Kazım Balaban, ucuz ekmek satarak vatandaşların gönlüne taht kurdu. 800 gram ekmeği 7,5 liradan satan Balaban, vatandaşlara ucuz ekmek sunup her gelen müşterinin hayır duasını alıyor. Günde 3 bine yakın ekmek satılırken, bazı saatlerde uzun kuyruklar oluşuyor.

Eskiden olduğu gibi yine ekmeği ucuza satmaya devam ettiklerini belirten Balaban Fırın Müdürü Galip Demirel, "Bu zor dönemde halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Şu an biz büyükşehirlerin sattığı halk ekmeklerinden bile ucuza ekmek satıyoruz. 800 gram ekmeği 7,5 liradan vatandaşımıza sunuyoruz. Bizde aracı yok. Biz halkın kendisine ürettiğimiz ekmeği veriyoruz. Devam eden dava sürecimiz var. Şu an Yargıtay'da görülüyor. Ucuz ekmek sattığımız için bizi dava ettiler. Ama biz ucuz ekmek satmaya ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Piyasanın altında satıyoruz. Bundan da zarar değil, kar da ediyoruz. Kar ettiğimizi, haksız rekabet etmediğimizi de belgeleriyle ispat ettik" diye konuştu.

Ekmek almak için kuyruğa giren vatandaşlar ise, "Bu fırının fiyat politikasını çok güzel buluyoruz. Yıllardan beri buradan ucuz ekmek alıyoruz. Teşekkür ederiz. Bunun gibi birkaç tane daha fırın olsa çok güzel olur. İnsanlar pahalı almazlar" dedi.

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