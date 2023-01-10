İstanbul'da gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 131'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul'da faaliyet gösteren bir gayrimenkul firma çalışanları tarafından devremülkleri bulunan vatandaşların telefonla arandıkları, devremülklerini yüksek meblağlara yabancı müşterilere satabilecekleri vaadiyle ofislere davet edildikleri tespit edildi.

Mağdurlara 'kredi notuna bakacağız' bahanesiyle kredi çektirdikleri belirlendi. Daha sonra ofislerde çalışanlar tarafından mağdurların cep telefonlarından 'kredi notuna bakacağız' bahanesiyle mobil bankacılığı açtırılıp kredi çekildiği ve bu kredinin şirket hesabına veya çalışanların hesaplarına aktarılarak haksız kazanç ile menfaat temin edildiği belirlendi.

2 milyon 750 bin TL ele geçirildi

Konuya ilişkin 2 aylık teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 172 eylem tespit edilirken, yapılan operasyonlar sonucu İstanbul, Şanlıurfa ve İzmir'de 87 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sonucu 2 milyon 750 bin lira nakit para ele geçirildi.

Yaklaşık 111 milyon liralık gelire el konuldu

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerle 24 taşınmaz ile 19 adet araç temin ettikleri değerlendirilirken, toplam değeri yaklaşık 41 milyon 600 bin lira olan araçlara ise el konuldu. El konulanlar arasında İstanbul, Yalova ve Ankara'da bulunan yaklaşık 70 milyon lira değerindeki çeşitli arsa, dükkan ve dairelerin de olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 131'e yükselirken, 160 mağdurun belirlendiği olayla ilişkin soruşturma sürüyor.