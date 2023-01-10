DSİ'ye 1273 personel alımının detayları açıklandı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne alınacak 1273 sözleşmeli personele ilişkin detayları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 20:05, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 20:05
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuru şu şekilde;
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) merkez
ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında
istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 1273 sözleşmeli personel alımı
yapılacaktır.
Sözleşmeli Personel Alım İlanı Ocak ayı içerisinde, DSİ Genel Müdürlüğü resmi
internet sitesinde (https://www.dsi.gov.tr/)
yayınlanacaktır.
Başvurular 2023 yılı Ocak ayı içerisinde "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden alınacak olup, istihdam edilecek sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız