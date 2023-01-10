Polisin önünde drift atan trafik magandası tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi üzerinde trafiğe açık caddede drift atan otomobili fark eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Tüm ihtarlara rağmen durmayan sürücü, kaçmaya devam etti. Drift atan sürücünün cadde ortasındaki tehlikeli anları saniye saniye Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araç sürücüsü trafiğe açık cadde üzerinde drift attığı sırada polis ekiplerinin olay yerine geldiği ve bu sırada sürücünün ekiplerden kaçtığı görülüyor. Kaçarken kaldırıma çarpması sonucu aracının lastiği patlayan sürücü yaşanan kısa kovalamacanın ardından polisler tarafından durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Berat T.'nin yapılan alkol kontrolünde 2.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 'alkollü araç kullanmak', 'drift yapmak', 'dur ikazına uymamak', 'tehlikeli şerit değiştirmek', 'kırmızı ışık ihlali', 'cam filmi' ve 'abart egzoz' maddelerinden toplamda 60 bin 744 lira cezai işlem uygulandı. Otomobil trafikten men edilerek otoparka çekilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berat T., "Görevi yaptırmamak için direnme suçundan" sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.