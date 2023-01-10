Toplantı yeter sayısı bulunamayan TBMM kapandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ali Mahir Başarır'ın, Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarını kumpasla kaldırmaya kalktığınızda nasıl bir cevap aldığınızı görürsünüz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hayatını kaybeden mütefekkir, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan ve Güngören Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş'a Allah'tan rahmet diledi.

Yaşar Kaplan'ın dizelerinden bir bölüm okuyan Zengin, "Ey dostum, tanış dostum, hep ara, bul, tanı ve tanış. Yeni yeni insanlar, yeni yeni Müslümanlar tanı. Boğma kendini küçük kozanda, cesur ol. Yeni bir insan ara, yeni bir öğüt ara, yeni bir ufuk ara, yeni bir sima ara ve yeni bir kelime ara." diye konuştu.

Hayatın özünün yeni kelimeler aramak üzerine olduğunu dile getiren Zengin, "Pek çok tartışmalar yapıyoruz fakat bu tartışmalar nihayetinde kelimeler üzerinden olsun. Hem Genel Kurulda hem de Türkiye'de meselelerimizi kelimelerle çözelim, halledelim istiyorum." ifadesini kullandı.

Zengin, bu manada kelimelerin en büyük kullanıcısı gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

- "Umarım ki bu yanlış uygulamadan vazgeçerler"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, 20 yıldır basın yayın organlarının sistemli olarak siyasi iktidar tarafından tahrip edildiğini savundu.

Milli Eğitim Bakanlığının, atanamayan öğretmenleri istihdam etmek yerine 85 bin ücretli öğretmeni geçici olarak görevlendirdiğini söyleyen Dervişoğlu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin öğretmeni atayıp 600 bin atama sorununu da çözeceklerini kaydetti.

Dervişoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan dokunulmazlık dosyalarını TBMM Karma Komisyonun gündemine almasını doğru bulmadıklarını ve kınadıklarını belirtti.

İYİ Parti Grubunun Komisyon üyelerinin toplantıya katılmayacağını bildiren Dervişoğlu, "Bu toplantının gerçekleşmesi sürecinde AK Parti ile birlikte Meclis Başkanlığımıza da bazı sunumlarımız olacak. Dilerim ve umarım ki bu yanlış uygulamadan vazgeçerler." görüşünü paylaştı.

Dervişoğlu, bu süreçte AK Parti Grubunun başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğine ilişkin görüşme talebini siyasi nezaketle bağdaştırmadıkları için olumlu bulmadıklarını belirterek, nihai kararı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partisinin yetkili kurullarıyla görüştükten sonra vereceklerini yineledi.

- "Atılan kararlı adımlar bizlerin göğsünü kabartmaktadır"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü'nü kutlarken, şehit edilen gazetecileri de rahmet ve saygıyla andı.

Yeni nesil Fırtına Obüslerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim törenine şahitlik ettiklerini kaydeden Bülbül, "İstiklal ve istikbal meselesi olarak gördüğümüz savunma sanayimizin güçlendirilmesi hususunda atılan kararlı adımlar, aziz milletimizle beraber bizlerin de göğsünü kabartmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bülbül, Türkiye'nin gücüne güç katan bu projelerin üretiminden teslim aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.

- "Adalet ve Kalkınma Partisi sebep, işsizlik sonuçtur"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, her türlü baskıya, saldırıya, zulme, gözaltına, tutuklamalara, engellemelere, sansüre ve işsizliğe karşı bugünü mücadele gününe dönüştüren basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladıklarını ifade etti.

TÜİK'in tahminlerde bulunduğunu, gerçekleri konuşamadığını ileri süren Oluç, "İktidarın 'Yeni Ekonomi Modeli' diye sunduğu model aslında çöktü. 'Enflasyonu düşüreceğiz, istihdamı arttıracağız' diyen iktidarın enflasyonu durduramadığı, işsizliği düşüremediği açıkça ortaya çıktı. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi sebep, işsizlik ve enflasyon sonuçtur." sözlerini sarf etti.

- "20 yıldır yedikleri ayazı unutmayacaklar"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'de sadece çalışan gazetecilerin değil çalışamayan, işsiz bırakılan, çalışan ama tazminat davalarıyla boğuşan gazetecilerin gününü de kutladıklarını söyledi.

EYT düzenlemesinin ay sonuna, maaşların da seçimden hemen önceki aya bırakıldığını dile getiren Özel, "Bu doğru bir yaklaşım değil. İlk maaşın sıcaklığıyla 20 yıldır yedikleri ayazı unutmayacak emeklilikte yaşa takılanlar." dedi.

TBMM Karma Komisyonunda görüşülecek dokunulmazlık fezlekelerine değinen Özel, "Hem 'Birlikte Anayasa değiştirelim' diyorlar, hem komisyonda dokunulmazlıkları düşürmeye çalışıyorlar. El sıkışmaya balta çekerek gelinmez. Eldeki baltalar, savaş baltaları gömülür, müzakereye öyle gelinir. Bize balta çekenlerle oturup da müzakere yapmamızın beklenmesi kadar abesle iştigal bir şey yok." yorumunu yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in nazik bir talebini geri çevirdiklerini kaydeden Özel, "Özlem Hanım'ın talebi değil, AKP'yi yöneten kötücül saray aklının kurduğu kumpası reddediyoruz." düşüncesini dile getirdi.

"Size verecek bir milletvekilimiz, sizi meşrulaştıracak, orada söylenecek bir kelimemiz yok" diyen Özel, "Ali Mahir Başarır'ın, Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarını bu kumpasla kaldırmaya kalktığınızda nasıl bir cevap aldığınızı görürsünüz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanlık tezkerelerinin oylanmasında toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine, Meclis Başkanvekili Nimettullah Erdoğmuş, birleşimi, 11 Ocak Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.