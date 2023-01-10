Bakan Soylu'dan 'polislerin şark hizmetine' dair açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de katıldığı bir programda polislerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

Şark süreleri

"Bölge 2 bölgeydi. Biz bir takım illere kimse gitmiyor, istemiyor neredeyse şark da değil ama mahrumiyet bölgesi oluyor. Biz o bölgeleri de gözeterek 2'yi 4'e bölerek bir anlayış ortaya koymuştuk. 81 ilden gelen polis arkadaşlarımızı da dinledik. Çok da iyi şeyler konuştuk. Çalışmasını yapıyoruz. Şarktan döndükten sonra da istediği bir vilayete gidebilecek, oradan bir rotasyon daha yemeyecek. Şark sürelerini düşürmüştük. Şark sürelerini düşürmüştük. Şark sürelerinde 5'lik süreleri 4'e, 4'lük süreleri de 3'e düşürüyoruz. 3'ten aşağıya da düşürmüyoruz. Yeni bir şey daha getiriyoruz. Eğer bir kişi şarka gidiyorsa, eğer 2 şarkını da bir arada yapmak istiyorsa ona imkan da sağlayacağız. Diyelim ki Batman Beşiri'ye gitti. 3 yıl şarkı var. 4 şu anda da. Aslında 3'müş 4'e çıkarmışız, 3'e düşürmüşüz. 2 yıl bir ikinci şarkı var. 3+2'yi ikisini beraber yapıp dönebilecek. Talepte bulunacak, talep kabul görürse bu hakkı olacak. Eski gittiği yere de gidebilir."

Polislerin çalışma saatleri

"Yıllardan beri gelen bir takım alışkanlıklar var. Polisimizde yepyeni bir adım atıyoruz. Bir taraftan Polis Akademisiyle ilgili bir çalışma yaptık. Teftiş heyetlerimizle ilgili çalışmalar yaptık. 1 yıldır üniversiteden hocalarımızla sahada bütün Türkiye'yi tarayarak çok ciddi bir çalışma yaptık. Bu meseleyi bilen arkadaşlarımızın tamamıyla oturduk ve bir değerlendirme yaptık. Polisimizin çalışma saatleri var. Geldiğimden beri söylüyorum 8-24, 12-36 olsun. FETÖ'nün hemen akabinde eksik olduğumuz zaman 12-24 çalıştığımız dönemler oldu. Şimdi 12-36 diye 3 yıl önce bunun şeyini verdik. İline göre değişiyor. 12-36 çalışan polisimiz 4 grup çalışacak ve dinlenmesinden fedakarlık etmeyecek. 7 Ocak itibarıyla da bu başladı."

"350-400 lira daha ek bir ücret gelecek"

"Arkadaşlarımız ek görevlere çıkıyorlar. Bunun karşılığında da bir mesai de almıyorlar. Evet bizim bir mesaimiz var onu da yüzde 52'ye çıkardık. Orada aylık 350-400 lira daha ek bir ücret gelecek. Hepsine de sağladık bunu. Bu da yeni gelişmelerden bir tanesi. Hepsine vermiş olduk."

Ek göreve gidene telafi dinlenmesi

"Eğer bir personelimiz ek bir hizmete gidiyor ise 1 ay içerisinde amiri onu telafi dinlenmesini aynı saatte verecek. Diyelim ki kendi görevi olmadığı halde bir toplumsal olaya gitti. Amiri onun 1 ay içinde telafi dinlenmesini yapacak. Onun da ailesi var, çocuğu var."