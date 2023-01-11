11 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
11 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 113 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Fatih Sultan Mehmet YILDIRIM atanmıştır.
Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın BÜYÜK görevlendirilmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Mehmet Uğur DİLİPAK atanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Başmüfettiş Erdinç KARAGÖZ atanmıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gelir İdaresi Daire Başkanı Abdullah KARABOYAC1, Gelir İdaresi Daire Başkanı Faruk GÖZÜBÜYÜK ve Mustafa KILINÇ atanmıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
- Başkan Yardımcılığına, Mülkiye Müfettişi Uğur SEZER,
- Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne Orhan TATAR,
- Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğüne İsmail PALAKOGLU,
- Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Nehar POÇAN,
- Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa HAVAN,
- Rehberlik ve Denetim Başkanlığına, Mülkiye Müfettişi Önder BOZKURT, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Göç İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Hamdi ÖZÇELİK atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürü Ömer İNAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih KIRATLI atanmıştır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürü Birol ÇINAR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nebi ÇELİK atanmıştır.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Atila BERBER atanmıştır.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK atanmıştır.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci. 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet GAVGALI atanmıştır.
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Yücel OGURLU atanmıştır.
Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Erol YAŞAR atanmıştır.
10 Ocak 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
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