Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,7840 liradan, avro 20,1880 liradan güne başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 09:29, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 09:19
İstanbul serbest piyasada dolar 18,7840 liradan, avro 20,1880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,7820 liradan alınan dolar 18,7840 liradan satılıyor. 20,1860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,1880 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,7750 lira, avronun satış fiyatı ise 20,1610 lira olmuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız