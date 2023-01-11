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KGF'nin EYT desteği nasıl olacak? Bakan Nebati'den açıklama

Bakan Nebati: Bakan Nebati: (KGF'nin EYT desteği) 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 10:02, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 12:37
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Bakan Nebati: "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir."

Nebati: "(Yeni Evim) Bu bir çağrıdır. Pazartesi günü kamunun ortaya koymuş olduğu tavra, siz (konut firmaları) de destek vereceksiniz. Siz de bunu kampanyaya dönüştüreceksiniz."

Bakan Nebati: (Ücret artışları ve EYT düzenlemesi) Bu kararların, seçime yönelik değil, tersine kazanımların vatandaşla paylaşıldığı bir dönem olarak değerlendirilmesi lazım."

"Enflasyon ciddi şekilde düşmeye başladı"

Enflasyon ile ilgili çok ciddi bir ataleti kırdık, iyi bir ivme yakaladık. Enflasyon çok ciddi bir şekilde düşmeye başladı. Vatandaş günlük hayatında bu iyileşmeleri daha çok hissetmiş olacak. 2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var. Aralık ayındaki bu yüksek orandaki düşme mikro göstergelerde de günlük hayatında da kendisine olumlu şekilde yansıyacağını görmesi hasebiyle, vatandaş birkaç ay içinde bu iyileşmeleri daha fazla hissetmiş olacak.

"Konut fiyatlarının yükselmemesi için tedbirimizi alıyoruz"

Konut fiyatlarının yükselmemesi için tedbirimizi alıyoruz. Artışı kimlerin yaptığını Risk Analiz Merkezi tarafından radarla takip altına aldığımız için her türlü fiyatlama şuanda elimizde var. Aynı akşam fiyat artışına gidenler bizim kontrolümüzde. Amacımız konuta gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu konutu alabilmeleri.

"İkinci el konut finansmanıyla ilgili bankalarla çalışmalarımız başladı"

Konut fiyatlarındaki yükseklikten şikayet eden vatandaşlarımıza kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini sağlıyoruz. İkinci el konut finansmanıyla ilgili bir talep var, bu kampanyalarımız dışında bankalarımızla görüşerek çalışmalarımız başladı. Bankaların sert tutumunu gevşeteceğiz. Bankalarla özel hukuk çerçevesinde, kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir. Konut sahipliği önümüzdeki süreçte biraz daha kolaylaşacak.

"Konutta sınır yok, gerekirse kredi miktarını artırırız"

(Yeni Evim Kampanyası) Burada amacımız vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak ve konut üretimini teşvik etmek. Bu bir konut kampanyası değil, gayrimenkul finans mimarisidir. Türkiye'de hem üretimin artırılması hem de ev özlemi çekenlerin ev sahibi olacağı bir süreçtir. Konut sayısında sınırımız yok, gerekirse kredi miktarını artırırız.

"Bir uzlaşma ile bu işin çözüleceğine inanıyorum"

(Tapuda düşük rayiç gösterilmesi) Maalesef ülkede rayiç bedellerle gerçek değerler arasında, özellikle de geçen yıl artan fiyatlardan dolayı bir marjın açıldığına dair bir gerçeklik var. Vatandaş niçin gerçek değeri yansıtmıyor? Bunu çözmemiz lazım, niye? Çünkü vergilerden dolayı, tapu harcı ve gerçek değere ulaştığı zaman ödeyeceği emlak vergisi. Dolayısıyla da bundan kaçınmak için fiyatlamalarda rayiç bedelin üzerine yapıyor ve ödemelerini açıktan yapıyor. Şimdi bu Hazine ve Maliye Bakanlığının aslında kabul edebileceği bir şey değil ama aynı zamanda vatandaşın da bundan kaçınma gibi bir durumu var. Dolayısıyla da bunun, yani vatandaşın memnuniyeti. Hazine ve Maliye Bakanlığının iradesi aynı zamanda belediyelerin de gelirlerinin aynı seviyede devam etmesi noktasında ortaya konulacak bir uzlaşmayla bu işin çözülebileceğine inanıyorum. Biz bu konuda kapalı kapılar ardında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yetiştirebilirsek ilan edeceğiz, yoksa seçimden sonra. Bu gerçek bir reformdur. Mutlak suretle gerçekleştirilmesi lazım. Aynı zamanda Türkiye'nin varlığının da doğru noktalara gelmesi lazım.

"EYT ile ilgili kıdem tazminatını doğrudan çalışanın hesabına yatıracağız"

(İşverene KGF desteği) EYT Kanunu Meclis'ten geçtiğinde işveren için ortaya çıkacak öngörülemeyen maliyetlere karşı tedbirlerimizi aldık. Firmanın öngöremediği kıdem tazminatını biz karşılayacağız, doğrudan çalışanın hesabına aktarılacak.

KGF'nin EYT desteği: 36 aya kadar vadesiz 6 ay ödemesiz dönemi

(KGF'nin EYT desteği) 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek. bugün açıklayacağımız KGF paketinden toplumun her ferdi faydalanacak hazine desteğiyle 250 milyar liralık bir imkan olacak.

Konut firmalarına çağrı

Bu bir çağrıdır. Çok ciddi bir maliyet yaparak bunu ortaya koyduk. Pazartesi günü kamunun ortaya koymuş olduğu tavra, konut firmaları da destek vermeli. Siz de bunu kampanyaya dönüştüreceksiniz.

"Makroekonomik göstergelerimiz parmak ısırtacak"

Memur maaşlarına yaptığımız zamlar ekonomide aldığımız tedbirlerden dolayı oldu. Bizim makroekonomik göstergelerimiz 16'sında açıklayacağımız rakamlarla parmak ısırtacak. 2022 dünyanın en zor yılında Türkiye'nin bir yana durduğunu göstermesi açısından önemli.

Herkesten enflasyonla mücadelede elini taşın altına koymasını istiyorum. Giyim ve ayakkabı sektörü de indirimleri ocak ayına çekerek bize katkı sağlayabilir

2023'te büyüme beklentimiz yüzde 5

2023 içinde büyüme beklentimiz yüzde 5. İlk çeyreği de iyi geçireceğiz gibi duruyor. Bizim dünyadan bir farkımız var. Talepler, toplumlar, ülkeler farklı. Türkiye, ekonomideki kırılganlıkların hissedildiği anda anında uyum sağlayabiliyor. Bir pazar daraldığında hemen başka bir ülkeye gidebiliyor.

"Kur Korumalı Mevduatın faydası, maliyetinin çok çok üstünde"

Kur Korumalı Mevduatı Türkiye ekonomisini çok olumlu etkiledi. Kur korumalı mevduatın ulaştığı miktarın pik noktası 1,47 trilyon lira. Bunun toplam mevduat içindeki oranı yüzde 27. Kur Korumalı Mevduatın faydası, maliyetinin çok çok üstünde olan bir uygulamadır. Hazine'ye 95 milyar gibi bir fayda sağladı. 2 milyon mudinin dövize dokunmadan kendisini garanti altına almasına sebep oldu. Maliyeti azaldı, geçen ay 900 milyonluk bir maliyeti oldu. Türkiye, döviz ihtiyacını buradan sağladı, yastık altındaki döviz buraya geldi. Öngörülebilirliği artırdı.

Bugün açıklayacağımız KGF ile Türkiye'de herhangi bir kişinin kredi bulamıyorum deme imkanı kalmayacak.

2023, reform paketlerinin peşisıra geldiği, Togg'un yollarda kendisinin göstermeye başlamış olduğu, Kızılelma'nın daha çok görünür olduğu, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda imkanları en iyi şekilde değerlendirdiği bir dönem olacak.

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