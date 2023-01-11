Elazığ'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Elazığ'ın Palu ilçesinde yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 10:41, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 10:42
İsmail K. idaresindeki 23 P 4298 plakalı hafif ticari araca, Yeni Mahalle'deki hemzemin geçitte yük treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız