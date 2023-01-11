Dolar günü 18,78 TL'den tamamladı
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 18,78 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 17:56, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 18:02
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7740
|18,7750
|18,7790
|18,7800
|Avro
|20,1600
|20,1610
|20,2210
|20,2220
|Sterlin
|22,7570
|22,8710
|22,7450
|22,8590
|İsviçre Frangı
|20,3150
|20,4170
|20,1620
|20,2630
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7440
|18,8240
|18,7490
|18,8290
|Avro
|20,1200
|20,2000
|20,1810
|20,2610
|Sterlin
|22,6970
|22,9070
|22,6850
|22,8950