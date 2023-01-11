Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 11:45, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 11:46
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 72 ABE 146 plakalı hafif ticari araç ile 72 DT 366 plakalı otomobil, Batı Raman yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Muhammed Yasin Çiftçi (18) hayatını kaybetti.
Yaralanan Edanur Yardımcı (24), Recep Yardımcı (56), Mehmet Ali Kaya (18) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız