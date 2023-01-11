Kocaeli'de radyoloji teknisyenini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde spor salonuna gitmek için evinden çıkan radyoloji teknisyenini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 12:56, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 12:57
Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir sitede Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan'a (31) 9 Ocak'ta silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle dün adliyeye sevk edilen akrabası İ.Ö'nün savcılık işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İzmit ilçesinde, 9 Ocak'ta spor salonuna gitmek için evinden çıktığı sırada silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayla ilgili akrabası İ.Ö. gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız