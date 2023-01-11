TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tahliye edildi
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, akşam saatlerinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 19:02, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 19:03
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliye kararı verildi.
Fincancı, akşam saatlerinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Cezaevi çıkışında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, Fincancı'yı cezaevi önünde toplanan grup tarafından karşılandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız