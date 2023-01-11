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AK Parti'den MHP'ye Anayasa değişikliği teklifi ziyareti

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin, gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonunun gündemine alınacağını belirtti

Haber Giriş : 11 Ocak 2023 14:29, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 14:30
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AK Parti'den MHP'ye Anayasa değişikliği teklifi ziyareti

Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsüne Anayasal güvence teklifine ilişkin MHP TBMM Grubu'nu ziyaret ederek MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile görüştü. Basına kapalı görüşme yarım saat sürdü.

Yılmaz, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Anayasa değişikliği teklifinin bundan sonraki sürecinin nasıl yürütüleceği konusunda MHP grup başkanvekili arkadaşlarımızla yaptığımız istişarede, milletimizin değerlerini temsil eden başörtüsüyle ilgili düzenleme, milletimizin değeri olan ailenin korunmasına yönelik düzenlemeyi önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonunun gündemine alınması konusunda mutabakata vardık." diye konuştu.

Konunun, bir zamanlar dar alanda siyaset yapmak isteyen siyasetçiler tarafından sorun olarak getirildiğini söyleyen Yılmaz, "Daha önce başörtüsü konusunda yapılan Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesinden geri çevirdiler ama iklim, mevsim değişti; temel hak ve hürriyetlerin düzenleme konusu olamayacağı aşikar olmasına rağmen yasa değişikliği teklifi verilmesi zorunda kalındı. Niçin? Millet uzlaşma, birlik beraberlik bekliyor. Aynı ailede hem başörtülüsü hem de başı açığı var ama bunların birbirine mesafeli bakabilmesi mümkün değil. Gelecek dönemde bu konuyu milletimizin gündeminden tamamen çıkaracağız. 85 milyon bunun arkasında, hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

- "Herkesin desteğini bekliyoruz"

Milletin, başörtüsüne anayasal güvence teklifine destek verdiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar açıkça 'Biz buna karşıyız.' diyeni gördünüz mü? Hayır, milleti temsil eden hiçbir partinin, milletin değerlerini temsil eden iki maddelik Anayasa değişikliği teklifine 'hayır' diyebilmesi mümkün değil. Çünkü millet bunu bekliyor. Bundan sonra milletin tamamına hitap etmek lazım. Bundan sonra milletin tamamının desteğini almak lazım. AK Parti ve MHP olarak da önümüzdeki dönemde milletimizin talebi neyse o doğrultuda hareket edeceğiz. Anayasa değişikliği teklifi şimdiden hayırlı olsun. Herkesin desteğini bekliyoruz."

Düzenlemenin, 400'ün üzerinde oyla Meclis'ten geçmesini beklediklerini vurgulayan Yılmaz, "Meclis'ten geçince bu Anayasa değişikliği yayınlanır ve toplumumuzun gündeminde de çıkmış olur ancak 360 ila 400'ün altında kalırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Anayasa değişikliği teklifini referanduma sunmaktan başka alternatifi kalmaz ama inanıyoruz ki temel hak ve hürriyetlerin halkoyuna sunulmaması esastır. Temel hak ve hürriyetlerin kanun konusu olmaması da esastır. Bütün partilerin, milletten talimat alırlarsa bu değişikliği destekleyeceklerini düşünüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Halkın gözü terazidir"

CHP, HDP ve İYİ Partinin görüşme talebine olumsuz yanıt verdikleri hatırlatılarak "Görüşme talebine 'hayır' dediler ama Genel Kurulda 'evet' oyu vereceklerini mi düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Yılmaz, "Doğrudur, ziyaretin uygun olmadığını ifade ettiler ama 'Biz bu Anayasa değişiklik teklifini istemiyoruz, desteklemiyoruz.' diye talepleri var mı? Böyle bir şey diyorlarsa cevabını millete verecekler. Zaten seçime çok kısa süre kaldı. Halkın gözü terazidir; milletimiz, kim, niye yaptı, nasıl yaptı? En iyi şekilde değerlendirir ve nihai kararı millet verir. Söz de karar da milletindir. Milletin verdiği kararın bugüne kadar şaştığı görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

"Anayasa değişikliği için siyasi partilerden yeniden randevu talep eder misiniz?" sorusuna Yılmaz, "Komisyonlarda, Genel Kurulda yine uzlaşmaya açığız. Yeter ki sorun ortadan kalksın. Amacımız üzüm yemek. Başkaları gibi amacımızın dışında siyasi amacımız yok. İstediğimiz, milletin gündemine getirilen bu suni problemin kesin olarak ortadan kaldırılması. Bunu yapacağımıza inanıyoruz." karşılığını verdi.

- "O konuyla bu konunun alakası yok"

"Randevu talebini, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili fezlekelerin Karma Komisyon gündemine getirildiği için geri çevirdiler. Dokunulmazlık fezlekelerinin zamanlaması doğru mu?" sorusu üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:

F"O konuyla bu konunun birbiriyle alakası yok. Hem 'kuvvetler ayrılığı' diyeceksiniz hem de 'Hiç kimse hakimlere telkinde dahi bulunamaz.' diyeceksiniz ama ondan sonra bir mahkemeye giderek hakime... Bu, milleti memnun eder mi? Kuvvetler ayrılığına uyar mı? Bir milletvekili yasaları çıkarır. Yasaları çıkarınca da önce o yasalara kendisi uyması lazım. Çıkardığınız yasalara uymazsanız hukukun üstünlüğü, hukuk devleti denir mi? Bu yapıldı. Diğeri de bir şehit yakınına küfretti. Allah için hangisini kabul edersiniz. Belki binlerce dokunulmazlık dosyası var. Hiçbiri komisyon gündemine getirilmiyor ama milletin kırmızı çizgilerini geçen, 'Bu kadar da olmaz' denilen durumlarda yapılması en doğal şeydir. Anayasa çalışmasıyla diğerlerini birbirine karıştırmak doğru değil. Milletimiz yine bunu da değerlendirir. Ne yapılıyorsa en küçük şey bile milletimizin gözü önünde yapılıyor. Milletimiz her birini tartacak, değerlendirecektir. Milletin hükmüne, kararına hepimiz şimdiden razıyız."

- "Süreç artık başladı"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, görüşmede iki maddelik Anayasa değişiklik teklifinin süreçlerini ele aldıklarını ifade etti.

Teklife, MHP Grubu olarak bütün milletvekilleriyle imza verdiklerini hatırlatan Akçay, "Bu süreç artık başladı. Önümüzdeki günlerde komisyon sürecine başlayacağız. Ondan sonra Genel Kurul safhasında, diğer parti gruplarının şimdilik flu olan tutumlarının da komisyon ve Genel Kurul safhasında net şekilde ve mecburen ortaya çıkacağını, neticede de 400'ü aşan bir kabul oyuyla bu değişiklik teklifinin Meclis'te kabul edileceğini ümit ediyor ve bekliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde olacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.

"Dokunulmazlık dosyaları gerekçesiyle bir pazarlık konusu yapılmış gibi gözüküyor. Bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna Akçay, "Gözünüzün üzerinde kaşınız var gibi birtakım bahanelerin üretilmemesi gerekir. Dokunulmazlık dosyalarının Meclis'e gelmiş olması, Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerine katılmama gerekçesi olamaz. Bu, kabul edilemez. Bir haklılık da taşımaz. Böyle bir pazarlık söz konusu da olamaz. Neyin pazarlığı olacak? Ortada gayet net, açık iki maddelik teklif var. Süreç bu doğrultuda olacak. Aksi takdirde diğer tutumlar bahane üretmekten öteye gitmez." karşılığını verdi.

Bu arada mevzuata göre, Anayasa değişiklikleri, 360 ila 400 oy arasında kabul edilirse zorunlu olarak referanduma gitmesi gerekiyor. 400'ün üzerinde oyla kabul edilirse ihtiyari referandum yani Cumhurbaşkanı, bu konuda isterse referanduma gidebilir.

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