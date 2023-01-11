TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 15:02, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 15:04
Erdoğmuş, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan "11 Ocak Türkiye Sağlıkçılar Günü", CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu "Edirne'nin sorunları", AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal "Kilis'in tarihi ve kültürel mirası"na ilişkin konuşma yaptı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız