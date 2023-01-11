Bakan Nebati: Maliyedeki bürokrasiyi aşabilsek gerekeni yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda 8 binden fazla vergi müfettişi ve yardımcısı görev yapıyor. Kendisinin yönettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki bürokrasiyi aşamadığından dem vuran Nebati'nin bu serzenişi, Bakanlıktaki bürokratik oligarşinin tehlikeli boyutunu da gözler önüne serdi.

Vergi müfettişlerine övgüler

Son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelesi ve yoğun çabası gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından övgüyle dile getirilmektedir.

Son yıllarda dikkat çeken istifalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında bürokratik oligarşiye karşı vergi denetimini tek çatı altında toplayarak kurduğu Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda Hazine ve Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Vergi Müfettişleri uzun ve zorlu bir eğitim sürecinden geçerek mevzuat, denetim, liyakat olmak üzere her alanda en iyi şekilde yetiştirilmişlerdir.

Son iki yıldır vergi müfettişi istifaları dikkat çeken bir boyuta ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapan vergi müfettişlerinin, özlük haklarında iyileştirme yapılmadığı gerekçesiyle istifa etmesi dikkat çekiyor. Son iki yılda 600 civarında vergi müfettişinin istifa ederek özel sektöre geçtiği belirtiliyor. İstifaların çoğunun gerekçesini ise özlük haklarında iyileştirme yapılmaması oluşturuyor. Aldıkları maaş ile yaptıkları iş arasındaki orantısızlık sebebiyle mesleğin kan kaybı devam etmekte. Maliye'ye yakın çevrelere göre, vergi müfettişlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılması, Bakanlık içindeki bürokratik oligarşi tarafından engelleniyor.

