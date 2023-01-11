AK Parti Sözcüsü Çelik'ten altılı masanın sistem önerisine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı sistem önerisine tepki gösteren Çelik, "Bu vesayetin yeni bir güncellemesidir, yani vesayet 2-0'dır. Burada ortaya çıkan şey herhangi bir şekilde güçlendirmiş parlamenter sistem ya da bir sistem değil. Daha önce de söylemiştim, önerdikleri model, yani bir geçiş döneminden sonra önerdikleri model Türkiye'de eski rahatsızlıkları, eski sıkıntıları yeniden gündeme getirecek çok büyük tuzaklar taşımaktadır. Şimdi biz altılı masa olarak burada onay vermedikçe aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayının karar alamayacağını söylemeleri, esasında altılı masadaki herkes buna katılıyor mu katılmıyor mu bilmiyoruz. Aslında seçilmiş bir cumhurbaşkanı değil, altılı masa tarafından atanmış bir cumhurbaşkanı istedikleri ortaya çıkıyor. Tabii şunu da düşünmek gerekiyor, herkes bunu biliyor yani altı kişi bir konuda anlaşacak. Örneğin bir sözleşme konusunda masanın bir tarafı sözleşmeden yanayım diyor, diğer tarafı karşıyım diyor. Özelleştirme konusunda masanın bir tarafı özelleştirmeden yanayım diyor, diğer kısmı özelleştirmeyi devlet varlıklarının satılması olarak görüyor. Suriye politikasında bir kısmı doğru yapıldı diyor, bir kısmı yanlış yapıldı diyor. Şimdi bu kadar açık ve net büyük siyasi yarıklar varken tutup bir de altılı masadakilerin onayı olmadan cumhurbaşkanı hareket edemeyecek demek, Türkiye'nin siyasi sistemini ve demokratik sistemini felç etmek demektir. Kılıçdaroğlu bir açıklamasında 'Türkiye'yi siyaset üstü kadrolarla yöneteceğim' demişti. 'Türkiye'de eski vesayet türlerini çok daha çirkin bir biçimde geri getirir' diyor. Şimdi aynısının benzer bir şekilde ortaya koymaya çalışıldığını görüyoruz" diye konuştu.

Bu önerinin vesayet güncellemesinden başka bir şey olmadığının altını çizen Çelik, "Gelinen tablo şudur: Türkiye için önerilen sistem bir parlamenter sistem falan değildir. Bu altılı masa eş başkanlık sistemidir. 'Bunun için milletten bir onay alınmış mı? Bu kadar toplantının neticesinde herhangi bir milli iradenin onayı alınmış mı?' Bu soru zaten çok büyük bir şekilde açıkta durmaktadır. Ortaya çıkan bu yapının herhangi bir altılı masanın siyasi faaliyetlerini destekleyenler tarafından bile absürt bulunduğunu, herhangi bir şekilde ülke yönetimine bir katkı sağlamayacak tamamen tam tersine böyle bir şey hayata geçmesi mümkün değil ama bu haliyle ülke yönetimini felç etmeye aday bir yaklaşım olduğu net bir şekilde görülmektedir. Dolayısıyla bu bir vesayet güncellemesinden başka bir şey değildir. Bu kadar zamandır konuşulan güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinde hem cumhurbaşkanı halk tarafından seçilsin hem başbakan halk tarafından seçilsin gibisinden bir yöntemin ülkeyi felç edeceğini söylemiştik. Hele şimdi altılı masanın kendi kafalarındaki atanmış cumhurbaşkanının bu altı kişiye sormadan hareket edemeyeceği şeklindeki bir şeyle şimdiden aslında adayı belirlendiği takdirde etkisiz eleman olarak ilan etmiş oluyorlar. Bu çerçevede bunun son derece sakıncalı olduğunu, herhangi bir siyasi kültüre dayanmadığını, siyaset dışı bir şey olduğunu, çünkü zaten siyaset üstü lafı geldiğinde hemen arkasından siyaset dışı gelir ve demokrasimizi tamamen felç edecek bir siyasi girişim olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu kadar zaman tartıştıktan sonra ortaya çıkan şey bir parlamenter sistem değildir. Ortada bir kuvvetler ayrılığı da yoktur. Yasama da altılı masa olmuştur, yürütme de altılı masa olmuştur, yargı da altılı masa olmuştur. Bu şekilde model ortaya çıkmıştır" açıklamasında bulundu.