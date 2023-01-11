İslam Memiş: Gram altında 1400'lü rakamları görebiliriz

Altının yükselişi sürüyor. Hem ons hem gram altın 2023'e hızlı bir giriş yaptı.

Altının iki haftalık süreçte yüzde 3,3,5 civarında değer kazandığını belirten Finans Analisti İslam Memiş, "1825 dolar seviyesinde yıla başlayan ons altın 1885 dolarlara kadar yükseldi" dedi.

Gram altın 1138 lirayı gördü. Hareketliğinin yıl içinde devam etmesi bekleniyor.

Gram altın yükselişini sürdürecek mi?

Gram altında orta ve uzun vadede 1300-1400'lü rakamların konuşulabileceğini belirten Memiş şunları söyledi:

"Özellikle hem resesyon, speakülasyon, jeopolitik dişler tarafından beklentimiz oldukça yüksek. Bu da ons altın yıl içerisinde iki bin dolar seviyesi üzerine ataklar gerçekleştirebilir. Gram tarafı pozitif yönde etkilenebilir ve gram altın TL fiyatında orta ve uzun vadede 1300'lü, 1400'lü rakamları konuşabiliriz."

"Altında geri çekilmeler alım fırsatı olarak görülmeli"

Altında kısa vadede ise geri çekilmelerin yaşanması bekleniyor. Bu da orta ve uzun vadede yatırımcı için fırsat demek.

İslam Memiş konuyla ilgili şu tavsiyede bulundu:

"Özellikle altın borcu olan vatandaşlarımız düğün yapacak olan vatandaşlarımızın da önümüzdeki haftalarda öngördüğüm bu geri çekilmeleri bir fırsata çevirebilir. Özellikle altın borçlanacak olan vatandaşlarımızın da yıl içerisinde altın fiyatlarını yine değer artışlarını göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyorum."