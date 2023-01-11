Üç il için 'turuncu' uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 il için "turuncu" uyarı

Antalya, Burdur ve ile Isparta çevrelerinde yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli olması, rüzgarın ise (40-60 km/sa) kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.