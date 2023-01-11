Üç il için 'turuncu' uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "turuncu" kodlu uyarıya göre, Antalya, Burdur ve Isparta'da çevrelerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 18:05, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 18:05
Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3 il için "turuncu" uyarı
Antalya, Burdur ve ile Isparta çevrelerinde yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli olması, rüzgarın ise (40-60 km/sa) kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız