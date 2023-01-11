Seçimde '60 gün-90 gün' tartışması

Siyasette, seçimlerin yenilenmesi kararının, seçim tarihinden "60 gün önce mi yoksa 90 gün önce mi alınacağına" ilişkin tartışma yaşanıyor.

Seçim ve siyasi partiler ile parlamento hukuku alanında öne çıkan eserleriyle tanınan Doç. Dr. İba, AA muhabirine, seçim tarihi tartışmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun "Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması" başlıklı maddesini hatırlatan İba, bu kapsamda seçimlerin yenilenmesi kararı verilmesi halinde, bu kararın verildiği günden sonra gelen 60'ıncı günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile TBMM genel seçiminin birlikte ve aynı gün yapılması gerektiğini belirtti.

Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Seçimin yenilenmesi" başlıklı maddesine dikkati çeken İba, "2017 Anayasa değişikliği öncesinde yer alan ancak 2018'de yapılan değişikliklerle birlikte ve sonrasında uygulanamaz hale gelen 90 günlük sürenin ise zımnen ilga olduğu söylenebilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ile bu süre 60 gün olarak belirlendi. Dolayısıyla önceki kanun sonraki kanun ilişkisi nedeniyle sonraki hüküm olan 60 günlük sürenin esas alınacağı, diğer bir ifadeyle 90 ile 60 gün farklılığı bakımından 60 günlük sürenin geçerli olduğu konusunda bir tereddüt bulunmuyor." ifadelerini kullandı.