Memur ve emekliye ek zam, Genel Kurul'da görüşülüyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, hükümetin yaptığı işlerin bir hesaba dayanmadığını, maaşlarda yapılan yüzde 30 artışın kayıpları telefi etmediğini söyledi.

Erhan Usta, 2011'de konulan hedeflerin çok altında bir Türkiye olduğunu iddia ederek, "Memur ve emekli maaş artışı son derece yetersizdir. Enflasyona çok net bir şekilde milletimiz ezdirilmiştir. Zaten emeklilerin ve memurların alım gücü düşüktü, iyice düşmüştür." diye konuştu.

Aralık ayı açlık sınırının 8 bin 130 lira olduğunu, ocak ayında ise tahminen 8 bin 500 lira civarında olacağını dile getiren Usta, asgari ücretin bile yılın ilk ayında açlık sınırının altında kalacağını öne sürdü.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bayram ikramiyesi ödemelerinin güncellenerek arttırılmasının uygun olacağını söyledi.

Esnaf ve çiftçiye de destek sağlanması ya da esnaf ve çiftçinin BAĞ-KUR prim oranlarında indirim yapılması gerektiğini belirten Kalaycı, muharip gazilerin şeref aylığının mutlaka eşitlenmesi ve artırılması görüşünde olduklarını dile getirdi. Kalaycı, bununla birlikte, şehitlerin anne ve babalarının aylıklarının artırılmasını, şehit çocuklarının hepsine iş imkanı verilmesini, gazilere de ÖTV'siz araç alma imkanı tanınmasını ve malul sayılmayan gazilere "gazi"lik unvanı verilmesini gerekli gördüklerini kaydetti.

Kalaycı, "MHP olarak vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözeten, gelir ve ücret artışını sağlayan, enflasyona karşı koruyan her kararı elbette sonuna kadar destekliyoruz. Çalışanları, emeklileri, dul ve yetimleri sevindirecek her teklifin arkasındayız." ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, gerçek enflasyonun yüzde 150-200 olduğunu, yüzde 30 artışın alım gücü kayıplarını karşılamayacağını savundu.

Yoksulluk sınırının 26 bin 500 lira olduğu bir ortamda kamu emekçilerinin yüzde 99'unun bu sınırın altında kalacağını öne süren Paylan, "Kamu emekçilerinin kayıplarını karşılamak için yüzde 100 zam yapalım. Ancak öyle alım gücü kayıplarını bir miktar karşılayabiliriz." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, iktidarın "Seçime kadar bu işi götürelim, ondan sonra Allah kerim" şeklinde bir ekonomi politikası bulunduğunu iddia ederek, "Böyle bir politika olmaz tabii ki. Bir program söz konusu değil, bir programdan yoksun yürütme erki maalesef." diye konuştu.

Kuşoğlu, enflasyonun da yüzde 64 düzeyinde olmadığını savunarak, "TÜİK'in enflasyonu yanlış hesaplaması nedeniyle emekli, dul ve yetimler ile kamu çalışanları enflasyon altında eziliyor. Enflasyon sonuçta kötü yönetimlerin sonucudur, yapılan yanlış işlerin sonucudur. Bunun sonucu olarak kamu çalışanları, emekli, dul ve yetimler maalesef eziliyor, ücretliler eziliyor." dedi.

- "Daha fazlası için gece gündüz çalışıyoruz"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, vatandaşa destek olan bir siyaset anlayışının gereği olarak daha önce 4 başlıkta ödenen sosyal yardımların bugün 50 kalemde yapıldığını belirtti.

En düşük memur maaşının geçen sene ocak ayına göre yüzde 80 artırıldığını, 2022 yılı ocak ayında 4 bin 250 lira olan asgari ücretin 8 bin 500 liraya ulaştırılarak yüzde 100 oranında yükseltildiğini dile getiren Yegin, en düşük emekli aylığının da yine 2 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldığını anlattı.

Yegin, "Biz bunları elbette yeterli bulmuyoruz. Biz daha fazlasını ortaya çıkartabilmek, daha fazlasını sağlayabilmek için hep beraber gece gündüz çalışıyoruz. Biz milletimize, çalışanımıza, ücretlimize, emeklimize ne sağlasak 'yeter' demeyi kendisine yakıştırmayacak bir siyasi hareketiz ve ittifakız." diye konuştu.

Öte yandan, Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında, siyasi parti gruplarının sözcüleri, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun vefat eden babası Ahmet Kumbuzoğlu için başsağlığı dileğinde bulundu.