MEB öğretmenlerin özür grubunda sistemi yine geç açtı

MEB yine şaşırtmadı. Özür grubu atamalarında ilk aşama 6 Ocak 2023'te sona erdi. Yayımlanan takvime göre ikinci aşama başvuruları 11 Ocak 2023'te başlayacaktı. İkinci aşama başvurularında boş ve muhtemelen boşalacak kadrolar sisteme yansıtılıyor ve öğretmenler tercih yapıyorlar. MEB'de kangren haline gelen konulardan biri tutarsızlık ya da kendi koyduğu kurala uymamak.

6-11 Ocak arası tercihlerin yansıtılması yetiştirilemeyecekse eğer neden 11 Ocak diyorsunuz. 12-13 yada yetişecek tarihi ilan edip o tarihin sabahında sistem açılsa olmaz mı? Pekala olur. MEB'i bağlayan bir şey yok. Kendi çalıp kendi oynamıyor bile.

Bu durum sonuç açıklanırken de yaşanıyor. Gece geç vakitlere kadar öğretmenleri PC başına kilitlendiği dönemler azımsanamayacak kadar çok oldu. Gece vakti öğrendi bir çok kez öğretmenler sonuçları.

Bu kez de 11 Ocak 2023 olarak belirlediği sistemi 17:35'te açabildi.

Maksut BALMUK