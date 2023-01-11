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Bakan Kirişci: Türkiye cazip işbirliği fırsatları sunuyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye, kendi coğrafyasında, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Körfez Ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gibi pazarlarla güçlü ticari bağları olan bir ülke olarak başta Kamboçya olmak üzere tüm ASEAN ülkeleri için cazip işbirliği fırsatları sunuyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 21:37, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 21:39
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Bakan Kirişci: Türkiye cazip işbirliği fırsatları sunuyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye-Kamboçya 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nda, "Bizlere düşen dünyanın farklı bölgelerinde tamamlayıcı olabilecek imkan ve kabiliyetlere sahip ülkelerimiz arasında sürdürülebilir bir sinerji geliştirmek ve kazan kazan anlayışıyla ilişkilerimizin hacmini ve derinliğini artırmaktır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Kirişci, eş başkanlık görevini üstlendiği Türkiye-Kamboçya 3. Dönem KEK Toplantısı'na katıldı.

Kirişci, buradaki konuşmasında, yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkileri ileriye taşıma yönünde kuvvetli bir irade ve istek gördüğünü aktardı.

KEK mekanizmasının, ülkeler arasındaki en önemli işbirliği platformlarından birisi olduğuna işaret eden Kirişci, "İkili ticaret hacmimiz 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 67,7 artarak ilk defa 150 milyon dolar seviyesini geçmiş durumda. Bu durumu ülkelerimiz için sevindirici bir gelişme olarak görmemize rağmen, bu rakamların ülkelerimiz arasındaki gerçek potansiyeli yansıtmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, Kamboçya'nın pandemi sonrasında en hızlı toparlanan ekonomiler arasında yer aldığının altını çizerek, Türkiye açısından, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması ile dünyanın en geniş serbest ticaret alanına dahil Kamboçya'nın, bölge pazarlarına girmek için önemli bir kapı olabileceğini dile getirdi.

Kamboçya orijinli ürünlerin, gelişmiş ülke pazarlarına tercihli giriş imkanlarının, Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabileceğine değinen Kirişci, şöyle devam etti:

"Türkiye, kendi coğrafyasında, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisi içinde olan, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Körfez Ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gibi pazarlarla güçlü ticari bağları olan bir ülke olarak başta Kamboçya olmak üzere tüm ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkeleri için cazip işbirliği fırsatları sunuyor. Bu çerçevede, bizlere düşen dünyanın farklı bölgelerinde tamamlayıcı olabilecek imkan ve kabiliyetlere sahip ülkelerimiz arasında sürdürülebilir bir sinerji geliştirmek ve kazan kazan anlayışıyla ilişkilerimizin hacmini ve derinliğini artırmaktır. Toplantımızda ülkelerimiz arasında ticaret, yatırımlar, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon, posta hizmetleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, helal sektörleri, standardizasyon, müteahhitlik, ulaştırma, sağlık, eğitim ve turizm alanlarında işbirlikleriyle KOBİ'ler arasında işbirliği ve tarım-ormancılık ve su alanlarında potansiyel işbirliklerini ele alacağız."

"Ülkelerimiz arasında çeşitli işbirliği fırsatları olduğu açık"

Bakan Kirişci, Türkiye-Kamboçya 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın 2025 yılı başında Türkiye'de gerçekleştirilmesinin uygun olacağını belirterek, KEK Toplantısı ile eş zamanlı 'Türkiye-Kamboçya Yatırım ve İş Forumu'nu da düzenlemek istediklerini ve Kamboçyalı iş insanlarını mutabık kalınacak tarihte Türkiye'ye beklediklerini ifade etti.

Toplantının önemine vurgu yapan Kirişci, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren KEK Toplantıları'nı iki yılda bir düzenlemeli ve daha alt düzeyde sektör temelli karşılıklı ziyaretleri de artırmalıyız. Ülkelerimiz arasında çok çeşitli işbirliği fırsatları olduğu açık. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz daha ileri seviyelere taşınmayı hak ediyor. Bu anlayışla, iki ülke arasında yeni işbirliği alanları tasarlamalı ve hayata geçirmeliyiz. Hükümetler olarak KEK toplantıları vesilesiyle gayret ve enerjimizi, bu potansiyeli ortaya çıkaracak şekilde planlamalıyız. Bugün imzaladığımız metin bir sonraki toplantıya kadar hangi alanlar üstünde yoğunlaşmamız gerektiği konusunda bir yol haritası çiziyor. Bu anlayış temelinde yapılması gereken ilk iş ikili ticaretimize çok boyutlu bir yapı kazandırmak ve bu vesileyle hacmini artırmak olmalı. Bunun yanında, tarım, sanayi ve teknoloji alanında teknik işbirliği sayesinde tüm bu sektörlerde Kamboçya'ya bilgi ve tecrübe aktarımında bulunmaya hazırız."

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci daha sonra, Kamboçya Ticaret Bakanı Pan Sorasak ile KEK Protokolü'nü imzaladı.

Türkiye'de öğrenim gören Kamboçya vatandaşlarıyla bir araya geldi

Punom Pen'deki temasları kapsamında Kirişci, Kamboçya Ticaret Bakanı Pan Sorasak ve Çevre Bakanı Say Samal ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bakan Kirişci, görüşmelerinin ardından, çeşitli tarihlerde Türkiye'de öğrenim gören, aralarında Kamboçya Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Nos Sles'in de bulunduğu Kamboçya vatandaşlarıyla Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçiliğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin Kamboçya Büyükelçisi Ülkü Kocaefe'nin de bulunduğu toplantıda Kirişci, davetlilerle sohbet etti.

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