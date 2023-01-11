Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak

Memur ve emekliye ek zam, Genel Kurul'da görüşülüyor
Memur ve emekliye ek zam, Genel Kurul'da görüşülüyor
Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor
Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor
MEB öğretmenlerin özür grubunda sistemi yine geç açtı
MEB öğretmenlerin özür grubunda sistemi yine geç açtı
Fiyat sabitleme birçok sektörü harekete geçirdi
Fiyat sabitleme birçok sektörü harekete geçirdi
Seçimde '60 gün-90 gün' tartışması
Seçimde '60 gün-90 gün' tartışması
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
İslam Memiş: Gram altında 1400'lü rakamları görebiliriz
İslam Memiş: Gram altında 1400'lü rakamları görebiliriz
Pasaport harcı krizi çözüldü: Fark alınmayacak
Pasaport harcı krizi çözüldü: Fark alınmayacak
Bakan Özer, 868 bin kız çocuğunun okula erişemediği iddiasını yalanladı
Bakan Özer, 868 bin kız çocuğunun okula erişemediği iddiasını yalanladı
Bakan Nebati: Maliyedeki bürokrasiyi aşabilsek gerekeni yapacağız
Bakan Nebati: Maliyedeki bürokrasiyi aşabilsek gerekeni yapacağız
'Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek'
'Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek'
Sınavlarda görevlendirilen polisler oturum başına ücret alacak
Sınavlarda görevlendirilen polisler oturum başına ücret alacak
Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el piyasasına yönelik inceleme başlattı
Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el piyasasına yönelik inceleme başlattı
'Hakim ve savcılarımızın yüzde 60'ının kıdemi 5 yıl ve üzerinde'
'Hakim ve savcılarımızın yüzde 60'ının kıdemi 5 yıl ve üzerinde'
Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor
YÖK'ten yatay geçiş koşullarına yeni düzenleme
YÖK'ten yatay geçiş koşullarına yeni düzenleme
Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak
Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak
KGF'nin EYT desteği nasıl olacak? Bakan Nebati'den açıklama
KGF'nin EYT desteği nasıl olacak? Bakan Nebati'den açıklama
AK Parti bugün Anayasa değişikliği gündemiyle MHP ile görüşecek
AK Parti bugün Anayasa değişikliği gündemiyle MHP ile görüşecek
692 bölgede sosyal konut yapılıyor
692 bölgede sosyal konut yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Mersin'de 120 polisin katılımıyla FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Mersin'de 120 polisin katılımıyla FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Benzine 63 kuruş indirim yapıldı
Benzine 63 kuruş indirim yapıldı
500 bin nüfusa sahip ilde, 5 milyon hasta doktora başvurdu
500 bin nüfusa sahip ilde, 5 milyon hasta doktora başvurdu
Toplantı yeter sayısı bulunamayan TBMM kapandı
Toplantı yeter sayısı bulunamayan TBMM kapandı
SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama
SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir: Fiyat artışı, zararın beşte birini karşılıyor
Ankara Büyükşehir: Fiyat artışı, zararın beşte birini karşılıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, 350 din hizmetleri uzmanı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, 350 din hizmetleri uzmanı alacak
DSİ'ye 1273 personel alımının detayları açıklandı
DSİ'ye 1273 personel alımının detayları açıklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak

Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek üzere Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 22:39, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 22:41
Yazdır
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi ile Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, bu alanlarda kütüphane ve müzeler açmak, kültürel miras konusunda iş birlikleri gerçekleştirmek, yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek üzere merkezi Ankara'da bulunan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak.

Vakıf, amaçları kapsamında öncelikle Türk ve İslam arkeolojisi ile kültürel mirası olmak üzere antropoloji, sanat tarihi, tarih, epigrafi, nümismatik gibi tüm ilgili alanlarda Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Güney Asya ve dünyanın diğer bölgelerinde tarihi çağlar boyunca var olan kültürlerin ve sanatların, Türk bilim insanları ve öğrenciler tarafından her yönüyle çalışılmasını teşvik edecek ve bu alanlarda yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaları destekleyecek.

Vakıf, faaliyetlerini tek başına gerçekleştirebileceği gibi kültürel mirasın korunması, yönetimi ve geliştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilecek.

Vakıf, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlara, uluslararası kuruluşlara proje teklifleri sunabilecek, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilecek, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleyebilecek.

Vakfın faaliyetlerinden Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenenler, vakıf bünyesinde oluşturulan ve merkezi Gaziantep'te bulunan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü tarafından yürütülecek.

Vakfın organları

Vakfın organları; mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile danışma organı olan bilim kurulundan oluşacak.

Mütevelli heyeti, vakfın karar organı olacak ve 11 üyeden oluşacak. Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı, Türk Tarih Kurumu Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, mütevelli heyetinin tabii üyeleri olacak.

Mütevelli heyeti başkanı, Kültür ve Turizm Bakanı olacak ve bakanın katılmadığı toplantılara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı başkanlık edecek.

Vakfın icra organı olan yönetim kurulu, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nı temsil yetkisini haiz olacak ve 7 üyeden oluşacak.

Bilim kurulu, vakfın danışma organı olacak. Bilim kurulu üyeleri, arkeoloji ve kültürel miras alanında ve ilişkili diğer bilim alanlarında temayüz eden, vakfın amaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren Türk ve yabancı bilim insanları arasından yönetim kurulunca 5 yıllığına seçilecek. En fazla 50 kişiden oluşacak bilim kurulunda yabancı üyelerin sayısı toplam üye sayısının beşte birinden fazla olamayacak.

Vakıf tarafından yurt dışında arkeolojik kazıların yapıldığı yerlerde, kazı süresiyle sınırlı olmak üzere mütevelli heyeti kararı ile geçici temsilcilikler açılabilecek.

Personel istihdamı

Kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumlarında vakfın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda istihdam edilen devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, vakfın talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle 1 yılı geçmemek üzere vakıfta geçici görevlendirilebilecek. Bu süre, aynı usulle her bir personel için birer yıl olmak üzere en fazla 3 yıl uzatılabilecek. Bu suretle geçici görevlendirilenler görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılacak.

Türk Arkeoloji ve Miras Vakfı, kurum ve kuruluşlardan, münhasıran belli bir uzmanlık, bilgi ve deneyim gerektiren iş ve hizmetler için oluşturulan komisyon ve benzeri çalışma gruplarına dahil olmak üzere, kurumlarındaki asli görevleri uhdelerinde kalmak şartıyla personel görevlendirilmesini talep edebilecek.

Vakıf, iş mevzuatı kapsamında personel istihdam edebilecek.

Bütçe ve gelirleri

Vakıf, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yıllık bütçe yapacak, amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme kurabilecek, devralabilecek ve bunlara ortak olabilecek.

Vakfın amacına uygun ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, taşınır, taşınmaz, irat ve her türlü bağışlar ile ayni ve nakdi yardımlar, faaliyetlerden elde edilen muhtelif gelirler, iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanan gelirler, taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan gelirler, sponsorluk gelirleri, enstitü giderlerinde kullanılmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden aktarılacak tutarlar, genel bütçeden aktarılacak tutarlar, vakfın gelirlerini oluşturacak.

Vakıf, faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaf olacak, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlanan tüm hükümlerden yararlanacak.

Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Kuruluş işlemleri

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamladıktan sonra vakfa bırakılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden vakıf adına açılacak hesaba 5 milyon lira aktarılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde vakfın kuruluşu, vakıf senedi ve vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılacak. Vakfın kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber ayrı bir işleme gerek olmaksızın enstitü de kurulmuş olacak.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait taşınmazdaki Kendirli Gazi Kültür Merkezi üzerinde, enstitü faaliyetlerinde kullanılmak üzere vakıf lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek.

Öte yandan önergeyle "Mütevelli heyetinin, vakıf resmi senedinde değişiklik yapmaya yetkili olması" kabul edildi.

Teklife ihdas edilen yeni maddeyle, vakıf organlarında görevli kişilerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıklarının kesilmemesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
MEB öğretmenlerin özür grubunda sistemi yine geç açtı
MEB öğretmenlerin özür grubunda sistemi yine geç açtı
Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin 4 kişi hakkında soruşturma izni
Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin 4 kişi hakkında soruşturma izni
Sınavlarda görevlendirilen polisler oturum başına ücret alacak
Sınavlarda görevlendirilen polisler oturum başına ücret alacak
RTÜK'ten TV5 ve RS FM'e 3'er kez program durdurma cezası
RTÜK'ten TV5 ve RS FM'e 3'er kez program durdurma cezası
Noterlere taşınmaz satış sözleşmesi başvuruları e-Devlet'ten yapılacak
Noterlere taşınmaz satış sözleşmesi başvuruları e-Devlet'ten yapılacak
Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık unutulmuyor
Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık unutulmuyor

Bu Habere Tepkiniz

11 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

11 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Personele servis hizmeti öngörülmüşse, nakit ya da kart yüklemesi yapılamaz

Personele servis hizmeti öngörülmüşse, nakit ya da kart yüklemesi yapılamaz

Danıştay 12. Dairesi, İstanbul ilinde Adli ve İdari Yargıda görevli personele ödenen ulaşım ödeneğinin düşürülmesi nedeni ile ödeneğin eski seviyeye getirilmesi ve personele talebe göre nakit ya da kart yüklemesi suretiyle ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine yönelik tesis edilen işlemin iptali ile ulaşım ödeneğinin talebe göre nakit veya karta yükleme şeklinde ödenmesine karar verilmesi için açılan davada kararını verdi.
Erken rezervasyonda %50 indirim fırsatı

Erken rezervasyonda %50 indirim fırsatı

https://www.greenbungalowparadise.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=varyansmedya&utm_term=mobil_advertorial_tatil_firsati
Bakan Soylu'dan 'polislerin şark hizmetine' dair açıklama

Bakan Soylu'dan 'polislerin şark hizmetine' dair açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Polislerin iki şark hizmeti) Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle mücadeledeki ihtiyaca bağlı." dedi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
SGK'de EYT mesaisi yapan personele fazla çalışma ücreti

SGK'de EYT mesaisi yapan personele fazla çalışma ücreti

Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlüklerindeki memurlara fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı<
Limanda çalıştığını ispatlayan saymanlık memuru fazla çalışma davasını kazandı

Limanda çalıştığını ispatlayan saymanlık memuru fazla çalışma davasını kazandı

Danıştay 12. Dairesi, . Gümrük Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, yolluk ve fazla mesai ücreti ödenmesi istemiyle yaptığı 11/07/2017 tarihli başvurusunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyon'da kabul edildi

Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyon'da kabul edildi

Memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılması ile asgari ücret desteğine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerindeki eğitim görevlilerinin ek ders ücretini hangi kurum öder?

Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerindeki eğitim görevlilerinin ek ders ücretini hangi kurum öder?

Milli Eğitim Bakanlığı, mahalli olarak düzenlenen Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerinin Okul Temelli Mesleki Gelişim Eğitimi kapsamında yapıldığından eğitim görevlilerine ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Tarım Bakanı: DSİ'ye bin 273 yeni personel alınacak

Tarım Bakanı: DSİ'ye bin 273 yeni personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi basın kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan toplantıda 1273 personel alınacağını duyurdu.
EYT'li maaşları martta hesapta

EYT'li maaşları martta hesapta

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT kapsamında emekli olacakların ilk maaşlarının martta hesaplarda olacağını söyledi. Turan, Meclis'te bu hafta memur ve emekli zamlarının da görüşüleceğini, daha sonra sözleşmelilerin kadroya alınması konusunun Meclis'e geleceğini ifade etti
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 ocak 2023
Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş götürdüğü yerde piyano çalma anları sosyal medyada gündeme oturdu. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş teslim ettikten sonra mağazada gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine sosyal medyada gündem olan o video kaydedildi. Gencin kurye olarak çalıştığı şirketin sahibi Nazım Salur ise sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Salur paylaşımında, "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik" dedi.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Dünyanın en sağlıksız diyeti...

Dünyanın en sağlıksız diyeti...

Zayıflamak uğruna son dönemde öne çıkan ve popüler hala gelen diyetlerle ilgili Amerika'da yapılan araştırma gerçeği ortaya koydu.