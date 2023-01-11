Ölümlü kazaların yaşandığı Turan Güneş Bulvarı'nda düzenleme yapılacak

Noterlere taşınmaz satış sözleşmesi başvuruları e-Devlet'e
Noterlere taşınmaz satış sözleşmesi başvuruları e-Devlet'e
Bu Fırsat Kaçmaz! %0,99 Faizli 20.000 TL!
Bu Fırsat Kaçmaz! %0,99 Faizli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Memur ve emekliye ek zam, Genel Kurul'da görüşülüyor
Memur ve emekliye ek zam, Genel Kurul'da görüşülüyor
Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor
Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor
MEB öğretmenlerin özür grubunda sistemi yine geç açtı
MEB öğretmenlerin özür grubunda sistemi yine geç açtı
Fiyat sabitleme birçok sektörü harekete geçirdi
Fiyat sabitleme birçok sektörü harekete geçirdi
Seçimde '60 gün-90 gün' tartışması
Seçimde '60 gün-90 gün' tartışması
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
İslam Memiş: Gram altında 1400'lü rakamları görebiliriz
İslam Memiş: Gram altında 1400'lü rakamları görebiliriz
Pasaport harcı krizi çözüldü: Fark alınmayacak
Pasaport harcı krizi çözüldü: Fark alınmayacak
Bakan Özer, 868 bin kız çocuğunun okula erişemediği iddiasını yalanladı
Bakan Özer, 868 bin kız çocuğunun okula erişemediği iddiasını yalanladı
Bakan Nebati: Maliyedeki bürokrasiyi aşabilsek gerekeni yapacağız
Bakan Nebati: Maliyedeki bürokrasiyi aşabilsek gerekeni yapacağız
'Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek'
'Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek'
Sınavlarda görevlendirilen polisler oturum başına ücret alacak
Sınavlarda görevlendirilen polisler oturum başına ücret alacak
Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el piyasasına yönelik inceleme başlattı
Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el piyasasına yönelik inceleme başlattı
'Hakim ve savcılarımızın yüzde 60'ının kıdemi 5 yıl ve üzerinde'
'Hakim ve savcılarımızın yüzde 60'ının kıdemi 5 yıl ve üzerinde'
Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor
YÖK'ten yatay geçiş koşullarına yeni düzenleme
YÖK'ten yatay geçiş koşullarına yeni düzenleme
Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak
Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak
KGF'nin EYT desteği nasıl olacak? Bakan Nebati'den açıklama
KGF'nin EYT desteği nasıl olacak? Bakan Nebati'den açıklama
AK Parti bugün Anayasa değişikliği gündemiyle MHP ile görüşecek
AK Parti bugün Anayasa değişikliği gündemiyle MHP ile görüşecek
692 bölgede sosyal konut yapılıyor
692 bölgede sosyal konut yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Mersin'de 120 polisin katılımıyla FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Mersin'de 120 polisin katılımıyla FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Benzine 63 kuruş indirim yapıldı
Benzine 63 kuruş indirim yapıldı
500 bin nüfusa sahip ilde, 5 milyon hasta doktora başvurdu
500 bin nüfusa sahip ilde, 5 milyon hasta doktora başvurdu
Toplantı yeter sayısı bulunamayan TBMM kapandı
Toplantı yeter sayısı bulunamayan TBMM kapandı
SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama
SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir: Fiyat artışı, zararın beşte birini karşılıyor
Ankara Büyükşehir: Fiyat artışı, zararın beşte birini karşılıyor
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Ölümlü kazaların yaşandığı Turan Güneş Bulvarı'nda düzenleme yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ocak ayı üçüncü toplantısında, ölümle sonuçlanan kazalarla anılmaya başlanan Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda trafik düzenlemesi yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 23:27, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 23:28
Yazdır
Ölümlü kazaların yaşandığı Turan Güneş Bulvarı'nda düzenleme yapılacak

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığındaki oturum, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Gündemdeki önergeleri ve maddeleri oylamaya sunan Ünal, Ulaşım Komisyonunca Turan Güneş Bulvarı'nda trafik düzenlenmesi yapılmasına yönelik hazırlanan raporu müzakereye açtı.

Rapora ilişkin söz alan AK Parti Çankaya Meclis Üyesi Murat Akça, 2019'un Mayıs ayında gerçekleştirilen meclis oturumunda bölgede yer alan üst geçitlerin kullanıma uygun olmadığını içeren bir önerge verdiğini anımsattı.

Trafik kazalarının yaşanmasının ardından ABB tarafından bölgede çeşitli önemler alındığını aktaran Akça, "Bir yaya geçidi yapılmış ve edindiğim bilgiye göre de ölümlü trafik kazası yaya geçidinin orada oldu. Trafik lambasının olduğu yerde ve az ilerisinde üst geçit var. O yaya geçidi oraya neden konuldu? Ya da konuluyorsa onunla ilgili bir önlem alınması gerekmiyor mu?" diye konuştu.

- "Yeni üst geçitler yapılacak"

CHP Çankaya Meclis Üyesi Ömer Koçak ise üzücü olayların yaşanmasının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla ABB'nin çalışma başlattığını belirtti.

İlk olarak yaya geçişini engellemek için refüje çit çekildiğinin bilgisini veren Koçak, "Turan Güneş Bulvarı ile ilgili yeni üst geçitler yapılacak. Hem engellilere hem de daha çok yaşı ileri vatandaşlarımıza hizmet edecek." dedi.

-"Bulvar üzerinde ciddi bir trafik düzenlemesi yapılması zaruri"

Turan Güneş Bulvarı'nda trafik düzenlenmesi yapılmasına ilişkin müzakereye açılan raporda, 1 Ocak-8 Aralık 2022 tarihleri arasında 49 trafik kazası meydana geldiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"56 kişi yaralanmış olup bazı vatandaşlar kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Bulvar üzerinde ciddi bir trafik düzenlemesi yapılmasının zaruri olduğu, bölgeye daha fazla trafik ışığının konulması, yaya geçidi yapılması, var olan demir köprünün iş görmemesi dolayısıyla sökülüp ışıklı yaya geçidi yapılması, refüj alanına yaya geçişini engellemek için demir korkuluklar gibi düzenlemelerin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür."

Rapor, bütün partilerin geçerli oy kullanması sonucu oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Üç il için 'turuncu' uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat
Üç il için 'turuncu' uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat
Valilik'ten yol ortasında kalan direklerle ilgili açıklama
Valilik'ten yol ortasında kalan direklerle ilgili açıklama
Deprem dayanıklılık testini geçemeyen hükümet konağı yıkılıyor
Deprem dayanıklılık testini geçemeyen hükümet konağı yıkılıyor
Manisalı çiftçi su ararken petrol benzeri sıvı buldu
Manisalı çiftçi su ararken petrol benzeri sıvı buldu
Oğlunu işe alan belediye başkanı: Oğlum olduğu için değil, ihtiyaç duyduğumuzdan aldık
Oğlunu işe alan belediye başkanı: Oğlum olduğu için değil, ihtiyaç duyduğumuzdan aldık
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Bu Habere Tepkiniz

Bakanlık müşaviri emekli dilekçesini 'zorla imzalattılar' iddiasını ispatlayamadı

Bakanlık müşaviri emekli dilekçesini 'zorla imzalattılar' iddiasını ispatlayamadı

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak görev yapan davacının, emekliye sevk edilmesine ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
11 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

11 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erken rezervasyonda %50 indirim fırsatı

Erken rezervasyonda %50 indirim fırsatı

https://www.greenbungalowparadise.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=varyansmedya&utm_term=mobil_advertorial_tatil_firsati
Personele servis hizmeti öngörülmüşse, nakit ya da kart yüklemesi yapılamaz

Personele servis hizmeti öngörülmüşse, nakit ya da kart yüklemesi yapılamaz

Danıştay 12. Dairesi, İstanbul ilinde Adli ve İdari Yargıda görevli personele ödenen ulaşım ödeneğinin düşürülmesi nedeni ile ödeneğin eski seviyeye getirilmesi ve personele talebe göre nakit ya da kart yüklemesi suretiyle ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine yönelik tesis edilen işlemin iptali ile ulaşım ödeneğinin talebe göre nakit veya karta yükleme şeklinde ödenmesine karar verilmesi için açılan davada kararını verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bakan Soylu'dan 'polislerin şark hizmetine' dair açıklama

Bakan Soylu'dan 'polislerin şark hizmetine' dair açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Polislerin iki şark hizmeti) Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle mücadeledeki ihtiyaca bağlı." dedi.
SGK'de EYT mesaisi yapan personele fazla çalışma ücreti

SGK'de EYT mesaisi yapan personele fazla çalışma ücreti

Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlüklerindeki memurlara fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı<
Limanda çalıştığını ispatlayan saymanlık memuru fazla çalışma davasını kazandı

Limanda çalıştığını ispatlayan saymanlık memuru fazla çalışma davasını kazandı

Danıştay 12. Dairesi, . Gümrük Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, yolluk ve fazla mesai ücreti ödenmesi istemiyle yaptığı 11/07/2017 tarihli başvurusunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyon'da kabul edildi

Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyon'da kabul edildi

Memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılması ile asgari ücret desteğine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerindeki eğitim görevlilerinin ek ders ücretini hangi kurum öder?

Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerindeki eğitim görevlilerinin ek ders ücretini hangi kurum öder?

Milli Eğitim Bakanlığı, mahalli olarak düzenlenen Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerinin Okul Temelli Mesleki Gelişim Eğitimi kapsamında yapıldığından eğitim görevlilerine ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Tarım Bakanı: DSİ'ye bin 273 yeni personel alınacak

Tarım Bakanı: DSİ'ye bin 273 yeni personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi basın kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan toplantıda 1273 personel alınacağını duyurdu.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 ocak 2023
Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş götürdüğü yerde piyano çalma anları sosyal medyada gündeme oturdu. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş teslim ettikten sonra mağazada gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine sosyal medyada gündem olan o video kaydedildi. Gencin kurye olarak çalıştığı şirketin sahibi Nazım Salur ise sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Salur paylaşımında, "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik" dedi.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Dünyanın en sağlıksız diyeti...

Dünyanın en sağlıksız diyeti...

Zayıflamak uğruna son dönemde öne çıkan ve popüler hala gelen diyetlerle ilgili Amerika'da yapılan araştırma gerçeği ortaya koydu.