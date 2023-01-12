İç-dış 200 lirayı buluyor! Oto yıkamanın da suyunu çıkardılar...

Otomobil sahibi olmanın maliyeti her geçen gün artıyor. Yalnızca arabanın fiyatı değil, yakıt, sigorta, muayene, bakım, otopark ücretleri, cezalar derken, bir otomobili alıp kontak çevirmeden bile ciddi rakamlara mal oluyor. Sosyal medyada son dönemde otomobil masraflarıyla ilgili en dikkat çeken detayın ise yıkama ücretleri olduğu görülüyor.

Geçen yıla göre iki kattan fazla artan oto yıkama ücretleri vatandaşları isyan ettiriyor. Birçok kişi yıkamacıya gitmek yerine, benzin istasyonlarında veya kendi imkanları ile otomobilini yıkamaya yöneliyor. Bugün Türkiye genelinde binek bir otomobilin yıkama ücreti ortalama 70 lira.

KAAN ZENGİNLİ