Benzine 80 kuruş zam geldi
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 20:32, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 20:29
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği yapılmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
BENZİN 20 LİRAYA YAKLAŞACAK
Benzinin litresi ise ortalama 18.90 liradan satılıyor. Zam sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 19,70 liraya yükselecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız