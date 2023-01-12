Dolar günü 18,78 TL'den kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar günü 18,78 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 18:32, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 18:31
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7790
|18,7800
|18,7810
|18,7820
|Avro
|20,2210
|20,2220
|20,2640
|20,2650
|Sterlin
|22,7450
|22,8590
|22,7430
|22,8570
|İsviçre Frangı
|20,1620
|20,2630
|20,1520
|20,2530
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7490
|18,8290
|18,7510
|18,8310
|Avro
|20,1810
|20,2610
|20,2240
|20,3040
|Sterlin
|22,6850
|22,8950
|22,6830
|22,8930