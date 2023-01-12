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Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yapan gelin ve kaynana yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen gelin tutuklandı, kayınvalidesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 21:11, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 21:12
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Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yapan gelin ve kaynana yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Polis, şüphelendiği iki kadının valizinde yaptığı aramada, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Nevruz G. ile kayınvalidesi Çilem G. gözaltına alındı

Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nevruz G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Çilem G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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