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Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açılıyor

Tarihi 18'inci yüzyıla uzanan Rami Kışlası'nın, yeniden inşa çalışmalarında sona gelindi. Kışla, Rami Kütüphanesi olarak yeniden hayat bulacak. İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak yapının açılışını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 14:12, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 14:23
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Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açılıyor

51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi yarın hizmete açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak kütüphane, Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olacak.

Rami Kütüphanesi Genel Koordinatörü Osman Zorlu, açılış öncesi yaptığı açıklamada yaklaşık 250 yıl önce askeri kışla mantığıyla inşa edilen yapının 1980'lere kadar askeri kışla olarak kullanıldığını dile getirdi.

Yapının restorasyon sürecinin 2000'lerden sonra planlandığını kaydeden Zorlu, restorasyonun 2014'te de başladığını söyledi.

"İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden biri olacak"

Osman Zorlu, son 17 aydır hummalı bir çalışma yapıldığını ve kütüphanenin kapılarını açmaya hazır hale getirildiğini vurgulayarak, "Nihayetinde yarın bu muazzam eseri kütüphaneye çeviriyoruz. İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden biri olacak." dedi.

Dünyada en büyük alana sahip üçüncü kütüphane olduğunun altını çizen Zorlu, "Bunun dışında, 4 bin 200 kişilik oturma ve çalışma kapasitesiyle yine dünyada ilk üçte yer alan bir kütüphane. Ayrıca kütüphanemiz Türkiye'de peyzaj alanı olarak 51 bin metrekarelik bir alanda, kapalı peyzaj alanı olarak Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kütüphanesi." diye konuştu.

Zorlu, kütüphanenin aynı zamanda millet bahçesi tarzında inşa edildiğine dikkati çekti.

İnternet erişimi, kafeleri ve sanat etkinliklerinin yapılacağı galerileriyle kütüphanenin 7 gün 24 saat kullanabileceğini aktaran Zorlu, şu bilgileri verdi:

"Rami Kütüphanesi bir yaşam döngüsü şeklinde inşa edildi. Ne demek bu? 0-3 yaş çocuk bebek grubundan başlıyoruz, çocukları burada ağırlamaya. Ortaokul, lise ve üniversitelerin ihtisas kütüphaneleri, yazma eserler şifahanesi ve Atatürk İhtisas Kütüphanesi de yine bünyesinde olacak. Vakıf kültürümüzün gereği olarak, misafirlerimize günde 2 defa çorba ikram edeceğiz. Yine çay ve kek ikramlarımız gün içerisinde sürekli olacak. Bunun dışında üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize kütüphanemiz ücretsiz test kitapları temin edecek ki üniversite hayallerini gerçekleştirmeleri noktasında bizim de ufak bir katkımız olsun"

Kütüphanenin sergi salonlarında, ulusal ve uluslararası sergilere, konferanslara ve etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirten Zorlu, restorasyonu aslına uygun inşa edilen ve bulunduğu mahalleye büyük bir katkıda bulunan kütüphanenin Türkiye'nin ilk sürdürebilirlik sertifikasına sahip kütüphanesi olduğunu söyledi.

Rami kütüphanesinin nadide bir eser olarak İstanbul'a ve Türkiye'ye uzun yıllar hizmet edeceğinin altını çizen Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eseri korumak adına Rami kütüphanesi yönetimi olarak UNESCO Kültür Mirası Listesine alınması için gerekli çalışmaları başlattık. Kütüphanemizi hem milletimize hem de insanlığa emanet etmek adına UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne de alınacağını buradan şimdilik ifade etmek istiyorum."

Rami Kütüphanesi hakkında

Toplam 220 dönümlük alan içinde, 36 bin metrekarelik kapalı alanın yanı sıra ağaçlarla çevrili yapay bir göleti de barındıran kütüphane, 51 bin metrekarelik peyzaj alanına sahip.

Dört bin 200 kişilik oturma alanı bulunan komplekste, 0-3 ve 3-6 yaş gruplarına hizmet veren Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile ortaokul ve lise öğrencileri için tasarlanmış Gençlik Kütüphanesi yer alıyor.

Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, akademisyenler ve araştırmacılar başta olmak üzere tüm yetişkin kullanıcıların kaynak ihtiyaçlarına yanıt veren Yetişkin Kütüphanesi, Genel Eserler, Felsefe-Psikoloji, İlahiyat, Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri, Bilim ve Teknoloji, Güzel Sanatlar-Eğlence ve Spor, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya kütüphanelerinden oluşan 10 adet ihtisas kütüphanesinin yanı sıra Atatürk İhtisas Kütüphanesi ve Yazma Eserler Kütüphanesi de kitapseverlerin hizmetine sunulacak.

Şifahane'de kitap restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek

Yazma Eserler Kütüphanesi bünyesindeki Şifahane'de gerçekleştirilecek kitap restorasyon çalışmaları ve arşiv bölümleriyle kadim bilginin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Etkinlik salonları, bireysel ve grup okuma salonları, atölye mekanları ile söyleşi, seminer ve sergi gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kompleks olarak tasarlanan kütüphane haftanın her günü açık olacak. İhtisas kütüphaneleri ve okuma salonları 24 saat hizmet verecek.

Global Sustainable Tourism Council'a (GSTC) akredite bir program olan Biosphere tarafından 30 Aralık 2022'de yapılan denetim sonucu Rami Kütüphanesi Sürdürülebilirlik Sertifikası aldı. Sürdürülebilir Müze Programı'na dahil olan dünyada 56 tesis bulunurken, Rami Kütüphanesi, Türkiye'de bu sertifikaya sahip ilk kurum oldu.

Rami Kütüphanesi hakkındaki ayrıntılı bilgilere "www.ramikutuphanesi.gov.tr" adresinden erişilebiliecek.

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