Artık ismi var: Zihinsel engelli Zühal'in mezarını bakanlık yaptırdı
Elazığ'da, 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, annesi cenazesini kabul etmeyince görevlilerce defnedilen Zühal Gülersez'in (12) mezarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaptırıldı.
Kayseri'de, ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal Gülersez, bir
süre sonra Erzurum'a götürüldü. Zühal, Erzurum'daki bakımevi kapanınca da 2
yıl önce Elazığ'daki bakımevine nakledildi.
Beslenme sorunu nedeniyle, kısa süre kaldığı bakımevinden özel hastaneye sevk
edilen Zühal'in, midesinden PEG (Karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesi)
yöntemiyle beslenmesine devam edildi.
İki yıldır entübe olarak tedavi gören Zühal, 3 gün önce yaşamını yitirdi. İletişime
geçilen annesi, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze,
önceki gün Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa
verildi.
BAKAN YANIK PAYLAŞTI
Dün öğrenciler ve bazı dernekler Zühal Gülersez'in mezarını ziyaret ederek, dua edip karanfil bırakırken, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla Zühal Gülersez'in mezarını yaptırdı.
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından bir takipçisinin mesajını alıntılayarak,
"Hassasiyetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kuruluşlarımızda bakım verdiğimiz
vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Zühal'e de son görevimizi yerine
getirdik" paylaşımını yaptı.
Zühal Gülersez'in mezarını ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali
Sait Çeçen de "Bakanlık olarak bebek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, şehit yakınları
ve gazilerimize hizmet veren büyük büyük bir aileyiz.
12 yaşındaki Zühal kızımız da bu büyük ailenin bir ferdiydi. 12 yıldır farklı
illerde bizlerden yatılı hizmet almaktaydı. Maalesef tedavi gördüğü bir hastanede
rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Vefatından sonra şimdiye kadar yalnız bırakmadığımız
gibi Sayın Bakan Derya Yanık Hanımefendi'nin talimatlarıyla kızımıza hemen bir
mezar yaptık. Kızımıza şu ana kadar yapmış olduğumuz görevlerle yanında durduğumuz
gibi bundan sonra da dualarımızla yalnız bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum.
Kızımız bu büyük ailenin bir ferdiydi. Bundan sonra da büyük ailenin bir ferdi
olarak kalacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz kimsesizlerin
kimsesiyiz.
Bakanlığımız şu ana kadar hiçbir vatandaşını, yaşlısını, bebeğini sahipsiz
bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır. Rabbim bu küçük kızımıza rahmet
etsin inşallah. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.