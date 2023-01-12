İçişleri Bakanlığı, Emin Şen'in SGK dökümlerini paylaştı
İçişleri Bakanlığından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığına ilişkin SGK dökümleri paylaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 19:25, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 19:25
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Emin Şen'in, Bakanlık Müşaviri ve 657'ye tabi devlet memuru olduğu yönündeki haberlerin kasıtlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Emin Şen'in, SGK dökümünün paylaşıldığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığı SGK dökümlerinde çok açık şekilde görülecektir." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız