Aysun Yıldırım dosyasında yeniden takipsizlik kararı verildi

Küçükçekmece'de 28 Şubat 2018'de gümrük müşavirliğinde ihracat-ithalat sorumlusu olarak çalışan 26 yaşındaki Aysun Yıldırım, iş yerinin üçüncü katından düşerek ölmüştü. Savcılık, Aysun Yıldırım'ın dosyasına 25 Eylül 2018 tarihinde takipsizlik kararı vermişti. Maktul Aysu Yıldırım'ın 3 tırnağında başka birine ait DNA bulunduğu için dosya yeniden açılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 şüpheli hakkında yeniden takipsizlik kararı verildi.

Hazırlanan takipsizlik kararında, 28 Şubat 2018'de Aysun Yıldırım'ın iş yerinden yüksekten düşme sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Şüpheli O.T. ifadesinde, "Aysun Yıldırım'la bir süre ilişkim oldu. Olay günü kesinlikle iş yerine kesinlikle gitmedim. Aramızda kavga olmadı" dedi.

İkili arasında geçen mesajlarında yer verildiği kararda, maktul Aysun Yıldırım'ın O.T.'ye "Seni sevdiğim için, gerçekten istediğim için, paylaşamadığım için, bir ümitle beklediğim için, bir dilenci gibi seni Allah'tan dilediğim için ama gönlüme söz geçiremeyip hırçın davrandığım özür dilerim. Allah'a emanet ol, ben bu acıyı bu şekilde kaldıramıyorum. Neden mi çok seviyorum. Sevdiğim içim vazgeçemiyorum" şeklinde yer aldı.

Kararda, O.T.'nin maktul Aysun Yıldırım'ı olay anında bulunduğu iş yeri iç giriş kapısından içeri girerek ittirdiği ve pencereden aşağı yere düşürdüğüne dair hiçbir delil elde edilemediği belirtildi. O.T'nin Aysun Yıldırım'ı pencereden aşağı ittirerek öldürdüğüne dair herhangi bir maddi bulgunun bulunmadığı kaydedildi.

Takipsizlik kararındada, olayla ilgili Yıldırım'ı intihara yönlendirme ve yardım etme suçunun işlendiğine dair de yeterli delil bulunmadığı kararda değerlendirildi.

Aralarında Ozan T.'nin de bulunduğu 4 kişi hakkında "kasten öldürme", "intihara yönlendirme" ve "intihara yardım etme" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.